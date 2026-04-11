รถพ่วงเบรกแตก พุ่งชนรถเก๋ง-กระบะ รวม 9 คัน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 6 คน
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 11 เม.ย.2569 ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จังหวัดลำปาง ได้รับรายงานอุบัติเหตุรุนแรงบนถนนทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) บริเวณ กม.600+900 ฝั่งขาเข้า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นช่วงถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ ผิวทางคอนกรีต 4 ช่องจราจร มีการตีเส้นและติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเรียบร้อย ห่างจากจุดเบี่ยงการจราจรประมาณ 900 เมตร
เบื้องต้นพบว่า รถบรรทุกพ่วง ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน จังหวัดสระบุรี เกิดเบรกขัดข้อง ไม่สามารถควบคุมรถได้ พุ่งชนรถยนต์ที่ชะลอตัวอยู่ด้านหน้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหมด 9 คัน (รวมรถพ่วง) ประกอบด้วย 1.รถเก๋ง ฮอนด้า สีบรอนซ์เงิน ไม่ทราบทะเบียน 2.รถเก๋งสีบรอนซ์เงิน ไม่ทราบทะเบียน 3.รถยนต์ฮอนด้าสีดำ ทะเบียน จ.กรุงเทพ 4.รถยนต์มาสด้า ทะเบียน จ. เชียงใหม่ 5.รถโตโยต้า อแวนซ่ส สีขาว ทะเบียน จ.กรุงเทพ 6.รถเก๋งฮอนด้าขาว ไม่ทราบทะเบียน สภาพหงายท้องกลางถนน 7.รถเก๋ง MG สีดำ ทะเบียนจ.กรุงเทพ 8.รถตู้ Volkswagen (VW) รุ่น Caravelle สีขาว ทะเบียน จ.กรุงเทพ
แรงชนส่งผลให้รถทุกคันได้รับความเสียหายอย่างหนัก และมีบางคันเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในรถอย่างเร่งด่วน
รายงานเบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 6 ราย ถูกนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง ขณะที่มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้ว 2 ราย อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุดังกล่าวส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก โดยมีรถกีดขวางช่องทางจราจร 1 ช่อง และไหล่ทาง ทำให้รถสามารถสัญจรผ่านได้เพียง 1 ช่องทาง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งระบายการจราจรและตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป