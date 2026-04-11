อากาศร้อนระอุทะลุ 41 องศา บวกพิษน้ำมันแพง นทท.เขากระโดง จ.บุรีรัมย์ เงียบเหงาแม้เป็นช่วงหยุดยาวสงกรานต์ พ่อค้า แม่ค้าบ่นอุบ ยอดขายลดลงหลายเท่า ขายของไม่ได้เลย

วันที่ 11 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ โดยที่บริเวณภูเขาไฟกระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัด ปีนี้เงียบเหงาผิดปกติ มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมตามจุดต่างๆ เช่น จุดชมวิว สะพานแขวนข้ามปากปล่องภูเขาไฟที่มอดดับสนิทมาแล้วนับแสนปี บันไดนาคราช รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ไปสักการะพระสุภัทรบพิตร พระคู่บ้านคู่เมืองที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดภูเขาไฟกระโดง ก็แทบไม่มีนักท่องเที่ยวเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา

คาดว่าน่าจะเป็นพระสภาพอากาศที่ร้อนจัด อุณหภูมิทะลุถึง 41 องศาเซลเซียส ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดการเดินทางอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ร้านจำหน่ายอาหาร ของฝากของที่ระลึก ทั้งลานด้านล่าง และบนเขา ซบเซาอย่างน่าใจหาย ทำให้ยอดขายลดลงหลายเท่าตัว

น.ส.สุพร แม่ค้าจำหน่ายของฝากของที่ระลึก บอกว่า วันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดยาววันแรกของเทศกาลสงกรานต์ แต่กลับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้อยมาก ต่างจากช่วงหยุดยาวของทุกปีที่ผ่านมา ก็จะมีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวและซื้อของฝากทั้งขามาและขากลับ แต่สงกรานต์ปีนี้เงียบมากแทบไม่มีนักท่องเที่ยวมาเดินจับจ่ายซื้อของเลย

ยอดขายลดลงหลายเท่าตัว จากช่วงหยุดยาวเคยขายได้วันละ 3- 4 พันบาท วันนี้ขายได้แค่วันละ 2 – 5 ร้อยบาทเท่านั้น คาดว่าน่าจะเป็นเพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัด ประกอบกับค่าน้ำมัน และค่าครองชีพที่แพงขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวต่างเซฟเงินไม่กล้าจับจ่าย แต่ก็ยังหวังว่าวัน13-15 เม.ย.ซึ่งเป็นวันสงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น ขายของได้มากกว่านี้ ยากฝากให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมัน และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็ว

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