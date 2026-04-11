ระทึก จ่าสิบเอกทหารปืนโหด จับได้ภรรยาหนีไปงานบวชกับกิ๊กหนุ่มประกันชีวิต ควักปืนจ่อยิงกลางถนน ถูกหลังอาการสาหัส
เมื่อเวลา 12.55 น.วันที่ 11 เม.ย.2569 ร.ต.อ.สุภาภพ ชวินวรากุล สภ.ดงป่าคำ รับแจ้งเหตุยิงกัน บนถนนพิจิตร-ดงกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการแล้ว หลังรับแจ้งจึงแจ้งผู้บังคับบัญชา ก่อนเดินทางไปตรวจสอบ
โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางมาสอบสวนผู้บาดเจ็บ แต่ยังไม่สามารถให้การได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการรักษา และรอแพทย์ผ่าตัด โดยผู้บาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 9 มม. เข้าที่สีข้าง จำนวน 2 นัด โดยถูกยิงขณะนั่งอยู่บนรถเก๋ง เอ็มจี หมายเลขทะเบียน ขฉ- 8619 พิษณุโลก ได้รับบาดเจ็บสาหัส
จากการสอบสวน นายกิตติพิพัชร์ อายุ 54 ปี หนุ่มบริษัทประกันดังแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตร คนขับรถให้การว่า ตนเองเป็นแฟนใหม่ของ น.ส.กฤชแก้ว เพิ่งได้คบหากันมาเพียง 1 เดือนกว่าๆ และวันนี้แฟนสาว ได้เดินทางมาหาจากนครสวรรค์ เพื่อที่จะมาร่วมงานบวชนาค ที่ วัดดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
หลังจากร่วมงานบวชเสร็จ ขณะกำลังจะเดินทางกลับนครสวรรค์ เมื่อออกมาจากวัดถึง บริเวณที่เกิดแหตุ ถนนพิจิตร-ดงกลาง เยื้องทางเข้าประตูวัด ได้มีรถกระบะ โตโยต้า ไมตี้เอ็กซ์ อำพรางทะเบียนด้วยการขูดขีด ขับรถตามมา และประกบปาดหน้า ก่อนที่คนขับรถจะเดินลงจากรถ ขวางถนนเข้ามาหารถตน โดยในมือนั้นถือปืนสั้นมาด้วย จึงได้ถามแฟนสาวว่าใคร มาขวางรถทำไม แฟนสาวบอกว่าเป็นคนที่บ้าน (สามี) จึงพยามขับรถหนี จากนั้นชายดังกล่าวได้ใช้ปืนยิงไปประตูหลังด้านคนขับ จำนวน 2 นัด จึงรีบเร่งเครื่องก่อนนำแฟนสาว มาส่งโรงพยาบาล
โดยภาพกล้องหน้ารถ บันทึกภาพเหตุการณ์ จังหวะที่สามีของผู้บาดเจ็บ ขับรถกระบะ โตโยต้า สีบรอนซ์ เทา หมายเลขทะเบียน ผย 5224 กรุงเทพมหานคร มาปาดหน้ารถเก๋ง และเดินลงมาจากรถ ขวางถนน แล้วควักเอาอาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. ออกมาจ่อที่รถเก๋ง ส่ายปืนไปมา จากนั้นจึงลั่นไก
จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ก่อเหตุคือ จ.ส.อ.อรรถสิทธิ์ สังกัดหน่วยทหารค่ายดังแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นสามีของผู้บาดเจ็บ หลังเกิดเหตุได้หลบหนีไป
เบื้องต้นสันนิฐานว่าภรรยาของจ่าสิบเอก น่าจะมาเป็นกิ๊กกับหนุ่มประกันชีวิต และนัดหมายกันมาร่วมงานบวชนาค ก่อนที่จ่าสิบเอก คงระแคะระคาย จึงติดตามมา ก่อนจะลงมือก่อเหตุดังกล่าว อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะได้ติดตามตัว จ่าสิบเอกอรรถสิทธิ์ มาดำเนินคดีต่อไป