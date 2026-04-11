ยายอายุ 84 หายจากบ้าน 3 วัน ถูกพบนอนเสียชีวิต คาดเป็นลมล้มจากอากาศร้อนจนหมดสติไป และไม่มีใครมาช่วย เนื่องจากบริเวณดังกล่าวปลอดผู้คน

11 เม.ย. 69 – พ.ต.ท.ไมตรี พากุล พนักงานสอบสวน สภ.เมืองระยอง รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตบริเวณซอยข้างโรงแรมแห่งหนึ่ง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง จึงไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวช และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลระยอง

ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณใกล้แทงก์น้ำ พบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือ นางแฉล้ม อายุ 84 ปี สภาพนอนคว่ำหน้า มือทั้งสองข้างยังคงกำกอหญ้าไว้แน่น เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 2-3 วัน

จากการตรวจสอบประวัติทราบว่า คุณยายแฉล้ม หายออกจากบ้านพักไปตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งทางญาติได้พยายามโพสต์ภาพประกาศตามหาผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ แต่ไร้วี่แวว จนกระทั่งมาพบเป็นศพในวันนี้

เจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่า คุณยายอาจเดินมาจากบ้านซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเกือบ 1 กิโลเมตร ประกอบกับช่วงนี้มีสภาพอากาศร้อนจัด คาดว่าคุณยายอาจเป็นลมล้มและพยายามคว้ากอหญ้าพยุงตัวลุกขึ้น แต่ไม่มีแรง ส่งผลให้หมดสติถูกแสงแดดแผดเผาจนเสียชีวิตในที่สุด เนื่องจากจุดดังกล่าวไม่มีผู้คนพลุกพล่าน จึงไม่มีใครสังเกตเห็น

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป

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