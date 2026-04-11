ชายวัย 43 เดินออกจากบ้านจะไปเล่นน้ำสงกรานต์ในตัวอำเภอ ระหว่างเดินเจอแดดร้อนจัด หน้ามืดวูบร่วงตกลงสระน้ำสาธารณะเสียชีวิต
เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 11 เม.ย.2569 ร.ต.อ.กิตติศักด์ ภักดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประโคนชัย พร้อมด้วยกู้ภัยบ้านสองเมือง เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ บริเวณอุทยานน้ำหนองระแซซัน อยู่ใจกลางชุมชนเขตเทศบาลประโคนชัย ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีคนตกลงไปในสระน้ำ
โดยชุดประดาน้ำของหน่วยกู้ภัยสองเมือง ได้เร่งค้นหาตามที่ชาวบ้านชี้จุด ซึ่งจะต้องมีการคำนวนเนื่องจากสระน้ำแห่งนี้ มีความกว้างรอบสระระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ความลึกประมาณ 8 เมตร กู้ภัยใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงพบร่างชาย ทราบชื่อต่อมานายอธิราช ปุยะติ อายุ 43 ปี
สอบถาม น.ส.สมหมาย อายุ 62 ปี เล่าว่า ขณะที่ตนเดินรอบบึง หรือหนองแซซัน เพื่อออกกำลังกาย ได้เดินสวนทางกับชายหนุ่มคนดังกล่าว หลังจากเดินสวนกันห่างกันประมาณ 50 เมตร ได้ยินเสียงเหมือนสิ่งของตกไปในน้ำ วิ่งมาดู จึงรู้ว่ามีคนตกน้ำ แต่ไม่เห็นคน และไม่เห็นชายที่เดินสวนกัน แต่เห็นรองเท้ากับหมวก ลอยน้ำ ประมาณ 1 นาที มีคนโผล่ขึ้นมาลักษณะขอความช่วยเหลือ จึงโทรแจ้งตำรวจและกู้ภัยให้มาช่วยแต่ไม่ทันเวลา
เบื้องต้นคาดว่าอากาศร้อนจัด ตั้งแต่ตอนเช้าอาจจจะเกิดการช็อค แล้วร่วงตกลงในน้ำดังกล่าว