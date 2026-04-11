หนุ่มร้อง! เห็นราคาน้ำมันลง แวะเติมดีเซล 500 ขับไปทำงาน เติมเสร็จไฟแจ้งเตือนขึ้นไม่หาย ตัดสินใจขับเข้าอู่เช็กดูเจอในน้ำมันมีน้ำปนอยู่ด้วย ต้องเสียเงินอีก 2 พัน 5 ค่าล้างถังนำมันรถ
วันที่ 11 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงาน มีผู้ใช้รถกระบะรายหนึ่งในพื้นที่จ.ภูเก็ต ได้ร้องเรียนผ่านเพจ “Phuket Times ภูเก็ตไทม์” หลังประสบปัญหาจากการเติมน้ำมันดีเซลที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในย่านวิชิต ส่งผลให้รถยนต์เกิดความผิดปกติ โดยระบุว่า เติมดีเซลที่ปั๊มแห่งหนึ่งแถววิชิต เติมเสร็จไฟแจ้งเตือนขึ้นไม่หาย ขับไปมาทั้งวันก็ไม่หาย เลยลองนำรถไปเข้าอู่เช็กดู ปรากฏ พบว่ามีน้ำผสมอยู่กับดีเซลในถัง ต้องถ่ายออก เสียค่าล้างถังไป ยืนยันก่อนหน้านี้ ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
โดยเจ้าของรถ เปิดเผยว่า วันนั้นเวลาประมาณ 11.05 น. ขับรถออกไปทำงานตามปกติ แวะเติมน้ำมันดีเซล 500 บาท เนื่องจากเห็นว่าราคาน้ำมันปรับลดลง แต่หลังจากเติมเสร็จไม่นาน พบว่าไฟแจ้งเตือนบนหน้าปัดรถยนต์ปรากฏขึ้น ช่วงแรกเข้าใจว่าเป็นอาการชั่วคราว จึงยังคงใช้งานรถตามปกติทั้งขาไปและขากลับจากที่ทำงาน กระทั่งกลับถึงบ้านแล้วไฟเตือนยังไม่หาย ตัดสินใจนำรถกระบะเข้าไปตรวจเช็กที่อู่ซ่อม
ผลการตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติในถังน้ำมัน โดยมี “น้ำ” ปะปนอยู่ในน้ำมันดีเซลอย่างชัดเจน เมื่อถ่ายของเหลวออกมาพบการแยกชั้นเป็นเลเยอร์ สร้างความเชื่อได้ว่ามีการปนเปื้อนจริง ต้องเสียค่าล้างถังน้ำมันเป็นเงิน 2,500 บาท รวมถึงต้องเติมน้ำมันใหม่เพิ่มเติม ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิด ยืนยันว่าไม่เคยพบปัญหาในลักษณะนี้มาก่อนจนกระทั่งมาเติมน้ำมันครั้งล่าสุด
หลังเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถ ควรหมั่นสังเกตความผิดปกติของรถหลังเติมน้ำมัน หากพบสัญญาณเตือนควรรีบนำรถเข้าตรวจสอบทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจลุกลามในอนาคต รวมถึงเก็บหลักฐานและใบเสร็จไว้ เพื่อใช้ในการร้องเรียนหรือเรียกร้องความรับผิดชอบต่อไป