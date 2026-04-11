พัทลุงเศร้า ช่วง 7 วันอันตราย อุบัติเหตุสลดหนุ่มบิดบิ๊กไบก์แพง พุ่งชนชาย 51 เดินข้ามถนนกระเด็นทั้งคู่ กู้ภัยนำตัวส่งรพ. เสียชีวิตทั้งคู่ในห้องไอซียู

วันที่ 11 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานเกิดอุบัติเหตุสลด รถจักรยานยนต์บิ๊กไบก์พุ่งชนชายเดินข้ามถนน เสียชีวิตทั้ง 2 ฝ่าย

โดยเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นเมื่อเวลา 18.50 น. บนถนนเพชรเกษม สายพัทลุง–ตรัง หมู่ 7 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบก์ BMW S1000RR ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ล้มอยู่บนถนน ผู้ขับขี่เป็นชาย ชื่อนายพรพิพัฒน์ อายุ 36 ปี ชาวอ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งขับขี่ร่วมทริปกับกลุ่มบิ๊กไบก์มุ่งหน้าไปยังอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

แต่ขณะเกิดเหตุขับตามหลังกลุ่มเพื่อนมาเพียงลำพัง โดยขับขี่มาด้วยความเร็วสูง ก่อนพุ่งชน นายสมเกียรติ อายุ 51 ปี ชาวอ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ซึ่งจอดรถจักรยานยนต์ไว้ข้างทางและกำลังเดินข้ามถนนอย่างรุนแรง

หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บทั้ง 2 รายหมดสติ ไม่มีชีพจร ก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลพัทลุง แต่เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินทั้งคู่ในเวลาต่อมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย

โดยช่วงเทศกาล 7 วันอันตรายของจังหวัดพัทลุง พบว่าการจราจรค่อนข้างหนาแน่น เนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านสู่ภาคใต้และมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว 2 ราย

 

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