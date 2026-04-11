สภาพการจราจร ถนนสายเอเชีย มุ่งหน้าสู่จังหวัดทางภาคเหนือ รถมากชะลอตัว แห่กลับภูมิลำเนา เดินทางท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวสงกรานต์

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 11 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยพบว่าสภาพการจราจรบนถนนสายเอเชีย มุ่งหน้าสู่จังหวัดทางภาคเหนือ ประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดทางภาคเหนือ

โดยหลักกิโลเมตรที่ 35 ต่างระดับบางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณรถยนต์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ ปริมาณรถเต็มทุกช่องการจราจร ใช้ความเร็วได้เพียง 90-00 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งมีปัญหาชะลอตัว มีรถแวะเข้าร้านอาหาร -ของฝาก แวะปั๊มน้ำมัน ทำให้การจราจรสลับหยุดนิ่ง นอกจากนี้พบรถยนต์กระบะส่วนใหญ่จะบรรทุกสิ่งของ ข้าวของเครื่องใช้ ของฝาก ไปฝากให้กับครอบครัวด้วย และยังมีรถยนต์บัสซึ่งรับส่งพนักงานยังวิ่งรับส่งพนักงานอยู่

ส่วนที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 36 บริเวณต่างระดับบางปะหัน การจราจรหนาแน่นตลอดทั้งวัน ประกอบกับมีประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงการจราจรมาจากถนนสาย 347 ปทุมธานี-บางปะหัน เบี่ยงออกมาที่ถนนสายเอเชีย ช่วงต่างระดับบางปะหัน เลยจากต่างระดับบางปะหันไปประมาณ 1 กิโลเมตร มีปั๊มน้ำมัน ทำให้มีรถยนต์เลี้ยวเข้าออกปั๊มน้ำมัน ทำให้เกิดการชะลอตัว เคลื่อนตัวได้ช้า

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