หนุ่มแอบรักสาวท้อง 5 เดือน เฝ้าคอยดูแลหลังสาวบอกเพิ่งเลิกแฟนอยู่ลำพัง สุดท้ายเศร้าป่วยท้องเสีย อาเจียน มาหาอีกวันเจอนอนแข็งเสียชีวิตอยู่กลางห้อง
วันที่ 11 เม.ย. 2569 พ.ต.ต.ธนเสฎฐ์ เชาวเลิศธนกิจ สารวัตร (สอบสวน) สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ รับแจ้งพบศพหญิงเสียชีวิตภายในห้องเช่า ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จึงประสานแพทย์ แล้วรุดไปตรวจอบพร้อมฝ่ายสืบสวนและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่า 2 ชั้น ที่ชั้น 2 ภายในห้องเบอร์ 17 พบศพหญิง อายุ 22 ปี เป็นชาวเมียนมา สวมเสื้อสีดำ กางกางขายาวสีน้ำตาลดำ นอนหงายอยู่บนพื้นกลางห้อง ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมง
ชายชาวเมียนมา อายุ 26 ปี ผู้พบศพ ระบุ แอบชอบผู้ตายโดยรู้จักกันได้ประมาณ 1 เดือนแล้วทางโซเชียล ซึ่งฝ่ายหญิงบอกว่าเลิกกับแฟนแล้วอยู่ตัวคนเดียว ตอนนี้ไม่มีงานทำตนจึงมาคอยดูแลแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนกัน ต่อมาปรากฎว่าแฟนของผู้ตายรู้เรื่องเข้าจึงต่อว่าผู้ตาย ซึ่งกำลังตั้งครรภ์ได้ 4-5 เดือนและไม่รู้ว่าทั้งคู่เลิกกันหรือยัง
” เมื่อวานช่วง 6 โมงเย็นตนได้มาหาที่ห้องพัก พบว่าฝ่ายหญิงมีอาการไม่สบาย ท้องเสียและอาเจียนจึงมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้และกลับออกมา ต่อมาวันนี้มาหาพอมาถึงพบว่าประตูห้องเปิดแง้มอยู่ผลักเข้าไปดูพบว่านอนนิ่งอยู่กลางพื้นห้อง เนื้อตัวเริ่มแข็งและไม่หายใจแล้วจึงไปบอกเจ้าของห้องพักให้ทราบ และโทรศัพท์ไปบอกแฟนเขา ”
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งรพ. ให้แพทย์ชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป