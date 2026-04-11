เมียช็อก สามีถูก 2 เพื่อนที่โรงงานแทงเสียชีวิตวันเกิด เพิ่งโอนเงินให้ 500 บอกให้ไปซื้อของกิน แต่สามีไม่ตอบก่อนรู้ข่าวร้าย
วันที่ 11 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า เหตุการณ์นายเทพไพวัลย์ อายุ 42 ปี ชาว จ.มุกดาหาร ถูกเพื่อนร่วมงาน 2 คนทำร้าย ก่อนใช้มีดแทงเสียชีวิตภายในโรงงาน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งวันนี้เป็นทำงานวันสุดท้ายก่อนหยุดเทศกาลสงกรานต์
โดยเรื่องนี้ ภรรยา ผู้ตาย เดินทางดูศพสามีร่ำไห้บอกลาบอกจะพากลับไปบ้านเกิดที่จ.มุกดาหาร พร้อมเปิดเผยว่า อยู่กินกับสามีมีลูกสาวด้วยกัน 1 คนอายุ 19 ปี ตนกับสามีทำงานคนละที่กัน ตนทำงานกะเย็น สามีทำเช้าฝ่ายผลิตและขับรถด้วยควบสองหน้าที่ ขณะนั่งรถไปทำงานได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ว่าสามีถูกแทงเสียชีวิตตกใจมากว่าใครเป็นทำทำไมถึงทำขนาดนี้ ตำรวจบอกคนร้าย 2 คน หนึ่งคนต่อย อีกคนแทงเข้าใต้ราวนมซ้ายทีเดียว
” ไม่ทราบสามีไปเรื่องบาดหมางกับใคร เขาไม่เคยเล่าเรื่องที่ทำงาน ทำงานคนละกะไม่ค่อยเจอกัน และวันนี้เป็นวันเกิดของสามีเพิ่งโอนเงินให้ไป 500 บาท บอกให้ไปซื้อของวันเกิด แชทไปบอกเขาซื้อเบียร์กินวันเกิด แต่สามีไม่ตอบแล้ว มาถึงโรงพักก็ยังไม่เห็นหน้าคนก่อเหตุเลย อยากขอความเป็นธรรมให้สามี ขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด อย่าปล่อยให้เงียบ คนในโรงงานนำหมวกแก๊ปสีขาวเปื้อนเลือดของสามีมาให้ หมวกใบนี้เขาชอบมากก็จะนำไปใส่ให้เขา”
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