ระทึก หนุ่มใหญ่ขับกระบะไปเติมแก๊ส ขากลับเกิดง่วงแล้ววูบหลับพุ่งลงคลองจมน้ำ พลเมืองดีโดดช่วยใช้ถังแก๊สทุบกระจกพาออกมาจากรถได้
เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 11 เม.ย. 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พานทอง จ.ชลบุรี รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกคลองน้ำ บริเวณแยกโรงนา ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างอุทยานธรรมสถาน
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซุ ทะเบียนจังหวัดชลบุรี ตกลงไปในคลองจมอยู่ในน้ำ ของที่อยู่หลังรถกระจายเกลื่อน โดยมีนายวัฒนา อายุ 48 ปี เป็นคนขับพลเมืองดีช่วยออกมาจากรถได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่เนื้อตัวเปียกชุ่มน้ำ
นายวัฒนา บอกว่า ตนขับรถไปเติมแก๊สกำลังจะกลับบ้าน มาถึงที่เกิดเหตุรู้สึกง่วงแล้วเผลองีบหลับทำให้รถเสียหลักลงคลอง แต่โชคดีที่ยังมีชาวบ้านเห็นมาช่วยไว้ได้ทัน
ด้านนายเอก พลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือ เปิดเผยว่าเห็นรถกระบะคันนี้ขับมาตามถนนจากนั้นก็เสียหลักเลี้ยวลงคลองไปเลยเฉยๆ ตนรีบมาดูเห็นรถจมอยู่ในคลองน้ำก็รีบลงไปช่วยใช้ถังแก๊สทุบกระจกดึงคนขับออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป