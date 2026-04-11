ระทึก หนุ่มใหญ่ขับกระบะไปเติมแก๊ส ขากลับเกิดง่วงแล้ววูบหลับพุ่งลงคลองจมน้ำ พลเมืองดีโดดช่วยใช้ถังแก๊สทุบกระจกพาออกมาจากรถได้

เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 11 เม.ย. 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พานทอง จ.ชลบุรี รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกคลองน้ำ บริเวณแยกโรงนา ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างอุทยานธรรมสถาน

ที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซุ ทะเบียนจังหวัดชลบุรี ตกลงไปในคลองจมอยู่ในน้ำ ของที่อยู่หลังรถกระจายเกลื่อน โดยมีนายวัฒนา อายุ 48 ปี เป็นคนขับพลเมืองดีช่วยออกมาจากรถได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่เนื้อตัวเปียกชุ่มน้ำ

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นายวัฒนา บอกว่า ตนขับรถไปเติมแก๊สกำลังจะกลับบ้าน มาถึงที่เกิดเหตุรู้สึกง่วงแล้วเผลองีบหลับทำให้รถเสียหลักลงคลอง แต่โชคดีที่ยังมีชาวบ้านเห็นมาช่วยไว้ได้ทัน

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ด้านนายเอก พลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือ เปิดเผยว่าเห็นรถกระบะคันนี้ขับมาตามถนนจากนั้นก็เสียหลักเลี้ยวลงคลองไปเลยเฉยๆ ตนรีบมาดูเห็นรถจมอยู่ในคลองน้ำก็รีบลงไปช่วยใช้ถังแก๊สทุบกระจกดึงคนขับออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

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