แน่นถนนข้าวขาหมู ชาวบ้าน-นักท่องเที่ยวกว่า 5,000 คน แห่ออกมาเล่นสงกรานต์กลางคืนกันอย่างคึกคัก เผย กลางวันไม่ไหว อากาศร้อนไม่พร้อมเล่น กลางคืนดีที่สุด

วันที่ 11 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ที่จ.บุรีรัมย์ ยังไม่คึกคักเท่าที่ควร เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ผู้คนไปหลบอยู่ในตัวบ้านมากกว่าที่จะออกมาเล่นสงกรานต์

แต่ที่เทศบาลตำบลนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ กลับมาเล่นสงกรานต์กันอย่างคึกคักในช่วงเวลาเย็นถึงตอนกลางดึก ชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสาเหตุที่ไม่ออกมาเล่นสงกรานต์ตอนกลางวันเพราะอากาศร้อนจัด ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันจนไม่อยากออกไปไหน

น.ส.ชลธิชา อายุ 20 ปี บอกว่า เล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวขาหมู สนุกมาก กลางวันร้อนมากไม่อยากจะออกไปไหน พอรู้ว่าที่นี่เล่นสงกรานต์ตอนกลางคืน จึงชวนกันมาเล่นสงกรานต์กัน ยอมรับสนุกมาก

ขณะที่นางสุนีย์ ดีสวัสดิ์ เทศกิจชำนาญการ เทศบาลเมืองนางรอง กล่าวว่า ปกติเทศบาลนางรองจะจักงานสงกรานต์ทุกปี ทั้งกลางวันและกลางคืน

” แต่ปีนี้แปลกตรงที่ไม่มีชาวบ้านออกมาเล่นสงกรานต์ตอนกลางวัน เชื่อว่าเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดจนไม่สามารถสาดน้ำเล่นกันได้เหมือนปกติ จึงจัดให้มีการเล่นสงกรานต์ตอนกลางคืน คาดการณ์ไว้แล้วว่าจะมีกลุ่มวัยรุ่นมาเล่นน้ำที่ถนนข้าวขาหมูฝนตอนกลางคืน ปรากฎว่ามีชาวบ้านออกมาเล่นกันเป็นจำนวนมากไม่แพ้จังหวัดใหญ่ที่เล่นกันกลางคืนเหมือนกัน “

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