หนุ่มวัย 23 ปี เพิ่งซื้อปืนมาใหม่ อ้างไม่มีความรู้ ทำปืนลั่น ใส่ลูกตำรวจนั่งอยู่ข้าง ๆ สาหัส 2 ราย ก่อนถูกรวบ ตำรวจแจ้ง 2 ข้อหา นำตัวดำเนินคดีทันที
วันที่ 12 เม.ย.2569 พ.ต.อ.ธิป เข่งคุ้ม รอง ผบก.ภจว.เพชรบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.อภิรักษ์ เพิ่มชัย ผกก.สภ.ชะอำ รุดตรวจสอบภายหลังได้รับแจ้งเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเป็นลูกตำรวจ สภ.ชะอำ จำนวน 2 ราย ถูกอาวุธปืนไม่ทราบขนาด ลั่นใส่ที่บริเวณช่วงท้อง 1 ราย จนได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส ส่วนอีก 1 ราย ถูกยิงเข้าที่บริเวณข้อมือ
ต่อมาถูกให้การช่วยเหลือเร่งนำตัวส่งทำการรักษาที่โรงพยาบาลชะอำ จ.เพชรบุรี ในเวลาต่อมา แต่ยังคงอยู่ในอาการโคม่า อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
ส่วนผู้ที่ทำอาวุธปืนลั่นนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถทำการควบคุมตัวได้ในเวลาต่อมา เป็นชาย ขอสงวนชื่อและนามสกุล อายุ 23 ปี เบื้องต้นให้การรับสารภาพว่า ได้ซื้ออาวุธปืนดังกล่าวมาจากกลุ่มเพื่อน ๆ แต่ตนเองไม่มีความรู้เรื่องปืน จึงทำปืนลั่นใส่ผู้ได้รับบาดเจ็บที่นั่งอยู่ข้าง ๆ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา
- มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส (หากเสียชีวิตจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม มีโทษหนักขึ้นเป็น ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย)
พร้อมทั้งนำตัวพร้อมของกลางอาวุธปืนส่งพนักงานสอบสวน สภ.ชะอำ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป