ศรชล.ตราด บุกจับ เรือเขมร 4 ลำ กลางทะเลไทย ขบวนการลักลอบขนสินค้าจำเป็น ในการดำรงชีวิต ออกนอกประเทศ เตรียมส่งขายกัมพูชา กระทบความมั่นคง-ผลประโยชน์ทางทะเลของไทย
12 เม.ย. 2569 – หน่วยเฉพาะกิจ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดตราด (ศรชล.จ.ตราด) ได้รับเบาะแสสำคัญว่ามีการลักลอบลำเลียงน้ำมัน สินค้าอุปโภคบริโภค และสัตว์น้ำ ไปสนับสนุนประเทศ กัมพูชา ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมีนัยสำคัญ
ต่อมา ผู้อำนวยการ ศรชล ภาค 1 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ศรชล.จ.ตราด ให้รีบดำเนินการสืบสวนภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 กระทั่งพบความเคลื่อนไหวว่า เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2569 จะมีเรือจากฝั่งกัมพูชาหลายลำ ลักลอบเข้ามาขนสินค้าในน่านน้ำไทย
จึงได้สนธิกำลังร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 และหน่วยเรือลาดตระเวนชายแดน วางกำลังพรางตัวเข้าจับกุมกลางทะเล จนสามารถควบคุมเรือสัญชาติกัมพูชาได้จำนวน 4 ลำ พร้อมลูกเรือรวม 6 คน เป็นชาวกัมพูชา 5 คน และคนไทย 1 คน
ขณะกำลังลักลอบขนสินค้า ประเภทอาหารทะเล เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็น ในการดำรงชีวิต เตรียมส่งออกนอกประเทศไปยังฝั่งกัมพูชา ก่อนควบคุมผู้ต้อง พร้อมของกลางเข้ามายังท่าเรือจังหวัดตราด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จากการตรวจสอบเรือประมงขนาด 15 เมตร ลำที่บรรทุกลังโฟม พบของกลางเป็นปูแกะแช่แข็งจำนวน 66 ลัง น้ำหนักแต่ละลังประมาณ 25 ถึง 35 กิโลกรัม รวมน้ำหนักสินค้าทั้งหมดประมาณ 1,650 – 1,980 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานพร้อมควบคุมตัวลูกเรือ 2 คน
ในขณะที่เรือประมงอีก 2 ลำ ขนาด 45 ตันกรอส พร้อมลูกเรือลำละ 2 คน เป็นเรือที่ขับข้ามแดนเข้ามาตามนัดหมาย เพื่อรอรับสินค้าอุปโภคบริโภค บริเวณชายหาดแห่งหนึ่งในตำบลหาดเล็ก และตำบลคลองใหญ่ ซึ่งถูกจับกุมได้ในเวลาไล่เลี่ยกัน เนื่องจากขับเรือตามกันมา
ด้านนายโซ๊ะ อายุ 48 ปี ชาวจังหวัดเกาะกง ผู้รับจ้างขับเรือขนส่งปูแกะแช่แข็ง ได้ให้การสารภาพว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างขับเรือตามคำสั่งโดยได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 1,000 บาท ซึ่งจะใช้วิธีนัดแนะผ่านสัญญาณไฟจากฝั่งไทย เมื่อเห็นแสงไฟสัญญาณจึงจะขับเรือเข้าเทียบท่าตามจุดนั้น โดยยอมรับว่าเพิ่งทำเป็นครั้งที่ 2 เพราะมาทำงานแทนคนอื่นและรู้สึกหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลา
ทั้งนี้ ยังระบุด้วยความอัดอั้นว่า สาเหตุที่ต้องทำผิดกฎหมายมาจากปัญหาความยากจนและภาระค่าเทอมลูกที่กำลังจะเข้าโรงเรียน จึงตัดสินใจคิดสั้น เพื่อหาเงินให้ลูกเรียนหนังสือ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลเสียระยะยาว พร้อมยืนยันว่า หากพ้นผิดไปได้จะเลิกทำอย่างเด็ดขาด
นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงความลำบากของคนในพื้นที่ว่า ตั้งแต่ปิดด่านชายแดนทำให้การประกอบอาชีพสุจริตอย่างการรับจ้างยกของทำได้ยากขึ้น จึงอยากให้มีการเปิดด่านตามปกติเพื่อให้ชาวบ้านกลับมาทำมาหากินเลี้ยงชีพได้ตามเดิม
ส่วนนายโนด อายุ 63 ปี ชาวบ้านปากคลอง อำเภอมณฑลเสมา จังหวัดเกาะกง ซึ่งทำหน้าที่เป็นไต๋เรืออีกราย สารภาพว่า ตนได้รับว่าจ้างด้วยเงิน 1,000 บาท ให้ขับเรือเปล่ามารับสินค้าตามจุดนัดหมายในช่วงกลางดึกเพื่อพรางตัวจากสายตาเจ้าหน้าที่ โดยติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก เมื่อถึงจุดหมายจะมีกลุ่มบุคคลทำการขนถ่ายสินค้าด้วยวิธีการโยนลงเรือ
ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องนุ่งห่ม อาทิ น็อต เชือก ถังสี และเคมีภัณฑ์ โดยไม่มีสินค้าประเภทอาหารปะปนอยู่ ซึ่งตนยอมรับว่าทำมาแล้วประมาณ 4-5 ครั้ง เนื่องจากไม่มีงานทำและอายุมากจึงไม่มีใครจ้างงาน
น.อ.วุฒิฉัตร ราชรัตนารักษ์ รอง ผอ.ศรชล.จว.ตราด ได้ระบุเพิ่มเติมว่า ภายหลังการปิดด่านพรมแดนถาวร ศรชล. ได้ยกระดับการเฝ้าตรวจทางทะเลในระยะ 12 ไมล์ทะเลอย่างเข้มข้นตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้อำนาจตาม พรบ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มุ่งเน้นสกัดกั้นการขนส่งเสบียงทุกรูปแบบ ทั้งอาหาร น้ำมัน และสิ่งของอุปโภคบริโภคไม่ให้หลุดรอดไปยังฝั่งตรงข้าม
ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ได้ใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการพล็อตเป้าและติดตามเรือต้องสงสัยจนนำไปสู่การจับกุม สำหรับสถานการณ์การลักลอบน้ำมันในปัจจุบันยังไม่พบการกระทำผิดเนื่องจากมีการคุมเข้มเป็นพิเศษ
พร้อมกันนี้ยังได้ฝากขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเห็นแก่ความมั่นคงของชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน เพราะการสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามอาจส่งผลกระทบย้อนกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชาติเองในที่สุด
รายงานข่าวระบุว่า ของกลางทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้ ศุลกากรจังหวัดตราด ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยสิ่งของผิดกฎหมายที่ตรวจยึดได้ทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์หรือสินค้าประเภทต่างๆ เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว จะถูกนำไปเผาทำลาย ซึ่งในเร็วๆ นี้เตรียมดำเนินการทำลายของกลางจากคดีก่อนหน้านี้เพิ่มเติม
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ย้ำจะเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวน ป้องกันการลักลอบกระทำผิดซ้ำ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างเด็ดขาด