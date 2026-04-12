พบรถจักรยานยนต์ไรเดอร์ จอดสตาร์ททิ้งไว้กลาง สะพานพระนั่งเกล้า ไร้เงาเจ้าของรถ เจอรอยพื้นรองเท้าที่ขอบสะพาน ค้นรถเจอใบขับขี่ระบุชื่อ ตร.เร่งตรวจสอบ
เมื่อเวลา 02.20 น. วันที่ 12 เม.ย.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์ รับแจ้งเหตุพบรถจักรยานยนต์จอดสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้บนสะพานพระนั่งเกล้า(ใหม่) ด้านถนนรัตนาธิเบศร์ ขาเข้าจากแยกท่าอิฐมุ่งหน้าแยกแคราย จ.นนทบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่เกิดเหตุบริเวณกลางสะพาน พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อซูซูกิ รุ่น GSX สีดำ ทะเบียน กทม. ของไรเดอร์รายหนึ่งจอดอยู่ พร้อมกับโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ไม่พบเจ้าของ โดยมี นายวันชัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี พลเมืองดี ยืนรอให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในกล่องส่งอาหารพบบัตร ATM และใบขับขี่ระบุชื่อ นายวิวิศน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี และจากการสังเกตเพิ่มเติมมีร่องรอยของพื้นรองเท้าที่ขอบสะพานด้วย
นายวันชัย กล่าวว่า ระหว่างที่ขับรถจักรยานยนต์ขึ้นมาบนสะพาน พบเห็นรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวจอดสตาร์ทเครื่องอยู่ ตอนแรกขับขี่ผ่านไปแล้วแต่ด้วยความสงสัยจึงได้ย้อนกลับมาดูก็พบว่า รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวจอดสตาร์ทเครื่องไว้โดยไม่พบผู้ขับขี่
ซึ่งผิดปกติ จุดนี้ไม่มีใครจะมานั่งเล่นอยู่แล้ว หลังจากนั้นจึงทำการดับเครื่อง และยืนรอเจ้าหน้าที่พร้อมทำการถ่ายคลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ซึ่งตนเกรงว่าเจ้าของรถคันดังกล่าวจอดรถและกระโดดลงจากสะพานไปแล้ว
ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจสอบลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ไม่พบตัวของไรเดอร์คนดังกล่าว จึงได้นำรถจักรยานยนต์ไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพักก่อน หลังจากนี้จะทำการตรวจสอบจากทะเบียนรถว่าใครเป็นเจ้าของ ส่วนใบขับขี่ที่พบเป็นชื่อ นายวิวิศน์ ก็ยังไม่สามารถยืนยันว่าเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้หรือไม่