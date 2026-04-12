สำนักงานประกันสังคม พัฒนาระบบ e-Self Service เชื่อม ThaiD คุ้มครองข้อมูลผู้ประกันตน

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานระบบ e-Self Service เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ประกันตนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

โดยกำหนดให้มีการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ซึ่งเป็นระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลของภาครัฐ เพื่อเข้าใช้บริการ e-Self Service ของสำนักงานประกันสังคม ดังนี้

1. ผู้ที่เคยมี username และ password สำหรับใช้งานระบบ e-Self Service ก่อนวันที่ 2 เมษายน 2569 จะไม่สามารถใช้ username และ password เดิมในการเข้าสู่ระบบได้ ต้องเข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนผ่าน ThaiD จะต้องลงทะเบียน แอปพลิเคชัน ThaiD ก่อน ขณะที่ผู้ที่เคยยืนยันตัวตนแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบผ่าน ThaiD ได้ทันที

2. ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ e-Self Service ต้อง Register และ Login ด้วยแอปพลิเคชัน ThaiD ก่อน

3. ผู้ที่เข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ต้อง Register และ Login ด้วยแอปพลิเคชัน ThaiD ก่อนในครั้งแรกที่ใช้งาน หลังจากนั้นสามารถเข้าใช้งานระบบ e-Self Service ของสำนักงานประกันสังคมผ่านเมนู งานบริการสำนักงานประกันสังคม

ขณะเดียวกัน สำนักงานประกันสังคมยังตระหนักถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชนบางกลุ่ม อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และแรงงานที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้งานแอปพลิเคชัน จึงอยู่ระหว่างพิจารณาพัฒนาช่องทางการยืนยันตัวตนในรูปแบบที่หลากหลาย

เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการใช้งานของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม พร้อมเดินหน้าประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับระบบให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานระบบ ThaiD ผู้ประกันตนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยเริ่มจากดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “ThaiD” ผ่านระบบ iOS หรือ Android

จากนั้นเลือกเมนู “ลงทะเบียนด้วยตนเอง” อ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน พร้อมดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่กำหนด และตั้งรหัสผ่าน (PIN Code) เมื่อระบบแสดงรูปบัตรประชาชนบนหน้าจอมือถือ ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนด้วยตนเองได้ ผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนต่อไป

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ประกันตนใช้บริการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีต่างๆ ผ่านระบบ e-Self Service ซึ่งช่วยลดภาระในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน ทั้งยัง สามารถดำเนินการได้สะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานประกันสังคม – https://www.sso.go.th/wpr/

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