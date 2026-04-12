ภูเก็ต เริ่มแล้ววันแรก ซอยบางลา หาดป่าตอง เล่นน้ำสงกรานต์คึกคัก นักท่องเที่ยว คนไทย-ชาวต่างชาติ แห่สาดน้ำใส่กันสนุกสนาน ทามกลางอากาศที่ร้อนระอุ

12 เม.ย. 2569 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เริ่มแล้ววันแรก บรรยากาศคึกคัก! เทศกาลสงกรานต์ พื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เริ่มต้นอย่างคึกคัก ช่วงบ่าย โดยเฉพาะบริเวณ ซอยบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ออกมาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างหนาแน่น

โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ พกปืนฉีดน้ำออกมาเล่นสาดน้ำใส่กันอย่างสนุกสนานตลอดแนวถนน ขณะที่พ่อค้าแม่ค้า เริ่มนำอุปกรณ์เล่นน้ำ และน้ำดื่มออกมาจำหน่าย สร้างสีสันและความคึกคักให้กับพื้นที่

ด้านการดูแลความปลอดภัย เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ทั้ง ตำรวจท่องเที่ยว ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ระดมกำลังดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด โดยกระจายกำลังครอบคลุมทั่วพื้นที่ป่าตอง

ขณะเดียวกัน บริเวณชายหาดป่าตอง มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากออกมาทำกิจกรรมพักผ่อน เล่นน้ำทะเล และร่วมสนุกกับการเล่นน้ำสงกรานต์ โดยบางส่วนได้นำปืนฉีดน้ำลงไปเล่นในทะเลตลอดแนวชายหาดยาวกว่า 3 กิโลเมตร

สำหรับช่วงเย็นวันนี้ เทศบาลเมืองป่าตองเตรียมจัดพิธีเปิดงาน “Songkran Festival Patong 2026” บริเวณลานบางลา ใกล้ป้อมตำรวจบางลา หาดป่าตอง โดยมีกิจกรรมไฮไลต์ อาทิ การแสดงดนตรีรำวงเวียนครก ดนตรีไทยลูกทุ่ง ดีเจ และกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเช่นทุกปี

ส่วน วันที่ 13 เม.ย. พื้นที่ เทศบาลนครภูเก็ต ได้กำหนดจัดกิจกรรมสงกรานต์ในหลายจุด อาทิ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (สะพานหิน) เริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า พร้อมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงส์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

รวมถึงบริเวณหน้าห้างไลม์ไลท์ ถนนดีบุก และสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) กับงาน “Songkran No Alcohol Festival Phuket 2026” ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น.

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