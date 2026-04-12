ระทึก ไฟไหม้บ้าน อดีตนางเอกหมอลำชื่อดัง วิ่งฝ่าเปลวเพลิงเอาทรัพย์สิน ถูกไฟลวกบาดเจ็บ เงินสด-ชุดหมอลำถูกเพลิงเผาวอด เศร้า นั่งมองบ้านถูกไฟไหม้ไปต่อหน้าต่อตา
วันที่ 12 เม.ย.2569 ร.ต.อ.จักรพันธ์ สุขเติม รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.โนนดินแดง รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมรถดับเพลิงจากอบต.ลำนางรอง เทศบาลตำบลโนนดินแดง และหน่วยกู้ภัย
ที่เกิดเหตุการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากการจราจรหนาแน่นในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับสภาพอากาศร้อนและแห้ง ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณชั้นบนของตัวบ้านที่เป็นโครงสร้างไม้
แม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะไปถึงและรีบระดมฉีดน้ำดับไฟ และแม้จะควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงได้สำเร็จ แต่บ้านและทรัพย์สินภายในบ้านหลังเกิดเหตุก็ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ถือเป็นเหตุการณ์เศร้ารับเทศกาลสงกรานต์
จากการตรวจสอบยังพบว่า เจ้าของบ้านคือ คำพอง ก้องสนั่น อดีตนางเอกหมอลำชื่อดังของจังหวัด ขณะเกิดเหตุอยู่บ้านเพียงลำพัง และพยายามวิ่งฝ่าเปลวเพลิงเข้าไปนำทรัพย์สินมีค่าออกมา ส่งผลให้ถูกไฟลวกบริเวณมือทั้ง 2 ข้าง ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเร่งนำส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนัก ทรัพย์สินภายในบ้าน รวมถึงเงินสดและชุดหมอลำจำนวนมาก ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด อีกทั้งรถยนต์ยังได้รับความเสียหายบางส่วน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมฝากเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวัง ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วย
นางคำพอง ไพเราะ เปิดเผยด้วยความตกใจและน้ำตาคลอว่า ตอนเช้าอยู่บ้านคนเดียว กำลังจะออกไปรดน้ำผัก จู่ ๆ ก็ได้ยินเสียงดังเหมือนมีอะไรระเบิดในบ้าน พอหันไปดูก็เห็นควันไฟ ก็รีบวิ่งเข้าไปเอามือถือจะโทรบอกคนมาช่วย แล้วก็พยายามขนของออกมา
และพยายามดับไฟ แต่ไฟมันแรงมาก จนโดนลวกที่มือทั้ง 2 ข้าง ทำอะไรไม่ได้ จึงรีบออกมารอเจ้าหน้าที่มาดับไฟ ก็ได้แต่นั่งมองบ้านถูกไฟไหม้ไปต่อหน้าต่อตา ทุกอย่างหมดเลย แม้แต่เงินสดและชุดหมอลำที่เก็บไว้หลายลัง ก็ถูกเผาไม่เหลือเลย
ด้าน นายองอาจ คำสะรัมย์ กำนันตำบลลำนางรอง กล่าวว่า ช่วงที่รับแจ้งเหตุ รถดับเพลิงเข้าพื้นที่ลำบาก เพราะรถติดมาก เนื่องจากเป็นช่วงประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ประกอบกับมีรถดับเพลิงเข้าช่วยในช่วงแรกเพียงไม่กี่คัน จึงต้องประสานขอสนับสนุนเพิ่มเติม รวมประมาณ 4 คัน จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่ไฟก็ไหม้บ้านและทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดแล้ว รวมถึงรถเก๋งก็ถูกไฟไหม้เสียหายบางส่วน
พร้อมกันนี้ยังฝากเตือนประชาชนว่า ช่วงอากาศร้อนแบบนี้ ขอให้ช่วยกันตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดยเฉพาะปลั๊กหรือสายไฟที่ชำรุด ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดไฟไหม้