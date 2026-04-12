ขอนแก่น สงกรานต์คึกคัก 42 เที่ยวบินในประเทศ เต็มทุกไฟลต์ รถทัวร์ไม่พลาด ประชาชน ใช้บริการแน่นทุกรอบ เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก-จัดการจราจร ตลอดเทศกาลเต็มที่
12 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2569 โดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานนานาชาติ จ.ขอนแก่น
พบว่า มีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมากับเที่ยวบินพาณิชย์ในเส้นทางสายต่างๆ อย่างเนืองแน่น ไม่ว่าจะเป็น ต้นทาง จ.ภูเก็ต จ.เชียงใหม่ ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ที่มีจำนวนผู้โดยสารเต็มทุกเที่ยวบิน
ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น นำกำลังเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน และตำรวจท่องเที่ยว คอยอำนวยความสะดวก และจัดการจราจรโดยรอบสนามบิน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวที่สุด โดยเฉพาะเที่ยวบินในช่วงเที่ยงและเย็น ที่มีจำนวนความถี่เที่ยวบินต่อเนื่องทุกชั่วโมง
ว่าที่ ร.ต.อัธยา กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการที่สนามบินขอนแก่นวันละกว่า 6,000 คน ในจำนวนเที่ยวบินไปและกลับ 42 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งทุกสายการบินมีผู้โดยสารเต็มทุกเที่ยวบิน
ขณะที่ เส้นทางต่างประเทศ ที่เปิดให้บริการระบบ CIQ ต้นทางและปลายทาง ขอนแก่น ไปสู่ประเทศต่างๆ ก็มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการจำนวนมาก เช่นกัน
โดยสนามบินได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของกรมท่าอากาศยาน และกำลังเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆในการอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน
โดยเฉพาะ การระบบการจราจรโดยรอบสนามบิน ในช่วงที่มีเที่ยวบินทำการขึ้นและลงในเวลาไล่เลี่ยกัน ควบคู่ไปกับการคุมเข้มการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ และรถแท๊กซี่ ที่จะต้องปฎิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
“การให้บริการเชื่อมต่อเที่ยวบิน ระหว่างประเทศหรือ CIQ พบว่า เส้นทางไปมาเลเซีย เวียดนาม และญี่ปุ่น มีจำนวน ผู้โดยสารมาใช้บริการ ที่สนามบินขอนแก่นในช่วงวันหยุดสงกรานต์ปีนี้มากขึ้น
ขณะที่ ผู้โดยสารที่ผู้โดยสารที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ เริ่มทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่ผ่านระบบตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร ที่สนามบินได้เปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทุกวันเช่นกัน เรียกได้ว่า การเดินทางด้วยเครื่องบิน ยังคงได้รับความนิยมจากนักเดินทางเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง ในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อย่างคึกคัก”
ขณะที่ ภายในสถานีขนส่ง ผู้โดยสารขอนแก่น แห่งที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริม ถนนมิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น พบว่า ที่ประชาชนทยอยเดินทางมากับรถโดยสารในประเภทต่างๆ และในเส้นทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง แน่นทุกรอบ เช่นกัน
เนื่องจากสถานีขนส่งขอนแก่น แห่งที่ 3 เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางไปในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง และเส้นทางระหว่างประเทศ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัด ยังคงคุมเข้มในการตรวจสอบความพร้อมของรถ ความพร้อมของคนขับ และพนักงานประจำรถทุกคัน ที่ให้บริการกับผู้โดยสารอย่างเข้มงวดด้วย
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า รถโดยสารทุกคันมีการติดตั้งระบบจีพีเอส ตามมาตรการด้านความปลออภัยอย่างเข้มงวด เพื่อควบคุมการบรรทุก และการติดตามการเดินรถแต่ละคันตลอดทั้ง 24 ชม.
ขณะเดียวกัน ยังคงมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่และพนักงานประจำรถ ที่คุมเข้มตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการให้บริการ และจุดตรวจในช่วงระหว่างเส้นทาง
นอกจากนี้ ทั้ง 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น ยังคงมีการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ที่จะเป็นจุดพักรถ จุดบริการน้ำดื่ม ห้องน้ำและสามารถที่จะให้การช่วยเหลือเบื้องต้น หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ตลอดทั้ง 24 ชม. อีกด้วย