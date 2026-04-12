คนร้ายลอบตัดเศียรพระพุทธรูป อายุกว่า 100 ปี แต่กลับทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ที่อยุธยา ชาวบ้านคาดเจออาถรรพ์สิ่งลี้ลับจนไม่กล้านำกลับไป กรมศิลปากรอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าตัดมาจากไหน
เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุสะเทือนใจ เมื่อพบเศียรพระพุทธรูปโบราณ อายุกว่า 100 ปี ถูกคนร้ายลักลอบตัดออกจากองค์พระ ก่อนนำมาทิ้งไว้ใต้ต้นไม้บริเวณริมถนนนเรศวร ด้านหลัง วัดมหาธาตุ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพบร่องรอยการตัดใหม่อย่างชัดเจน คาดคนร้ายอาจเจออาถรรพ์สิ่งลี้ลับจนไม่กล้านำกลับไป
นายชัชวาล ม่วงมา อายุ 59 ปี เปิดเผยว่า เพื่อนของตนได้มารดน้ำต้นไม้บริเวณดังกล่าว ก่อนพบเศียรพระถูกวางทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ สร้างความตกใจเป็นอย่างมาก จึงนำไปเก็บรักษาไว้ในเจดีย์ใกล้เคียง พร้อมแจ้งให้ตนมาช่วยเป็นพยาน
เบื้องต้นเชื่อว่าเศียรพระดังกล่าวน่าจะถูกขโมยมาจากสถานที่ใดที่หนึ่ง แต่คนร้ายอาจเกิดความหวาดกลัว เนื่องจากเป็นโบราณวัตถุและพื้นที่ดังกล่าวมีความศักดิ์สิทธิ์ จึงนำมาทิ้งไว้ ก่อนที่ตนจะประสานนักข่าว เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจสอบ
ด้านนายไพฑูรย์ ผึ้งทอง อายุ 65 ปี เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ระบุว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเศียรพระดังกล่าวเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ มีอายุกว่า 100 ปี ลักษณะเป็นงานแกะสลักจากหินทราย แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าถูกตัดมาจากโบราณสถานแห่งใด
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะนำเศียรพระดังกล่าวไปจัดเก็บรักษาไว้ พร้อมตรวจสอบและจัดทำประวัติอย่างละเอียด เพื่อเป็นหลักฐานทางโบราณคดี และใช้ในการสืบค้นหาที่มาที่แท้จริงต่อไป ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบ
ด้าน พ.ต.อ.ปองภพ ประสบพิชัย ผกก. สภ.พระนครศรีอยุธยา ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ และชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ สืบสวนพยาน เพื่อพิสูจน์ทราบว่า เศียรพระพุทธรูปถูกน้ำมาวางไว้เสื่อไร โดยใคร เพื่อดำเนินการตามขันตอนของกฎหมายต่อไป