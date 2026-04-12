แฟนเก่า หึงโหด ควง 9 มม.บุกบ้าน รัวยิงหนุ่ม 8 นัดซ้อนเสียชีวิต ก่อนโผล่มอบตัว เปิดปากสารภาพสิ้น อ้างรู้ข่าวมายุ่งเกี่ยวกับสาวที่เพิ่งเลิกรากันไป
วันที่ 12 เม.ย.2569 พ.ต.ท.สำเนียง สำโรงพล รองผกก.(สอบสวน) สภ.หนองเรือ รับแจ้งเหตุยิงกัน ในพื้นที่ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บชื่อ นายชาลี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี สภาพถูกยิงภายในบ้านพักจำนวน 8 นัด ซึ่งอยู่ด้านหลังร้านค้าขายของชำประจำหมู่บ้าน ทราบตัวผู้ก่อเหตุคือ นายวินัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี
ซึ่งมีผู้ร่วมก่อเหตุอีก 1 รายคือ นายธัญกร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี เจ้าหน้าที่เร่งนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหนองเรือ แต่ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายวินัยได้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ลีด สีเทา ทะเบียน ขอนแก่น มาจอดที่หน้าร้านค้าขายของชำซึ่งเป็นญาติของนายชาลี ก่อนจะถามหานายชาลี แต่เจ้าของร้านยังไม่ทันได้ตอบ นายวินัยได้เดินเข้าซอยข้างร้านตรงไปยังบ้านของนายชาลีซึ่งอยู่ด้านหลังร้านค้าทันที
จากนั้นไม่นานได้ยินเสียงพูดคุยกันอย่างรุนแรง คล้ายปมหึงหวงเรื่องชู้สาว ก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด สิ้นเสียงปืนนายวินัยได้วิ่งกลับมาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่มีนายธัญกร นั่งรออยู่บนรถจักรยานยนต์ ก่อนจะขับหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุทันที
พ.ต.ท.สำเนียงได้ทำการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ภายหลังจากเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุขนาด 9 มม. และรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ขับมาก่อเหตุซึ่งนายวินัยได้ยืมรถเพื่อนมา และวานรุ่นน้องพาขับไปที่จุดเกิดเหตุบ้านผู้ตาย
พ.ต.ท.สำเนียง กล่าวว่า เมื่อเวลา 20.45 น.ของวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงภายในบ้านพักหลังร้านขายของชำในหมู่บ้าน ผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลหนองเรือก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จึงประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 ขอนแก่น เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบว่าเป็นบ้านพักชั้นเดียวอยู่ด้านหลังร้านขายของชำซึ่งเป็นญาติผู้เสียชีวิต ภายในพบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่จำนวน 8 ปลอก พร้อมรอยเลือดบนพื้น
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายวินัย ให้การรับสารภาพว่า ได้วานให้เพื่อนรุ่นน้องขับรถจักรยานยนต์ที่ตัวเองยืมมาจากอีกคน ให้รุ่นน้องพาไปบ้านหลังเกิดเหตุ โดยบอกรุ่นน้องว่าให้พาไปหาลูก
ซึ่งก่อนที่จะวานรุ่นน้องให้ช่วยพาไปนั้น นายวินัยได้นั่งดื่มเบียร์อยู่ที่บ้าน แล้วเกิดความหึงหวงอดีตแฟนสาว ที่เพิ่งเลิกรากันไป เพราะนายชาลีมายุ่งเกี่ยวกับอดีตแฟนสาว จึงตัดสินใจนำปืนที่ซื้อไว้จากตลาดมืดพกติดตัวออกจากบ้านมา โดยยืมรถของเพื่อนแล้วโทรเรียกรุ่นน้องให้พาไป
เมื่อไปถึงก็ได้เข้าไปหานายชาลี ก่อนจะมีปากเสียงกันแล้วใช้อาวุธปืนที่พกมารัวยิงไป 8 นัด ก่อนจะให้รุ่นน้องพาขับหลบหนี แล้วเข้ามอบตัวกับตำรวจให้การรับสารภาพในเวลาต่อมา
ด้าน นายธัญกร ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้การว่า นายวินัยวานให้ขับรถพาไปทำธุระ โดยไม่ทราบมาก่อนว่าจะไปก่อเหตุยิงผู้ตาย โดยนานวินัยให้ขับรถให้บอกว่าให้ขับพาไปหาลูกที่จุดเกิดเหตุเท่านั้น
ภายหลังการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหานายวินัย และนายธัญกร ในข้อหา ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายแบน ในความผิดฐานครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เตรียมส่งศาล จ.ขอนแก่น ฝากขังดำเนินคดีตามขั้นตอน
พร้อมกันนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายวินัยถึงมูลเหตุที่ลงมือ แต่เจ้าตัวไม่พูดอะไรและส่ายศีรษะว่าไม่มีอะไรจะพูด