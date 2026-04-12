ตาวัย 79 ขับกระบะแซงไม่พ้น เฉี่ยวมินิบัสชนเละ 3 คัน ทั้งเก๋ง-กระบะ-จยย. ก่อนเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า-ร้านกาแฟข้างทางพังยับ คนขับเสียชีวิตคารถ 1 ราย สังเวยศพแรกสงกรานต์ตรัง
เมื่อเวลา 11.20 น.วันที่ 12 เม.ย.2569 พ.ต.ต.ธีระพัฒน์ เจริญฤทธิ์ สว.(สอบสวน) สภ.นาโยง รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะชนรถโดยสารมินิบัส ก่อนเสียหลักพุ่งชนรถที่จอดอยู่ริมทางหลายคัน รวมถึงเสาไฟฟ้าและร้านกาแฟ มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายใน 1 ราย เหตุเกิดบนถนนเพชรเกษม ช่วงตรัง–พัทลุง ฝั่งขาเข้าเมืองตรัง จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมด้วย พ.ต.ท.แสวง เปรมปรัชชา รอง ผกก.ป. และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ รพ.นาโยง หน่วยกู้ภัยสว่างภักดี และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรัง พร้อมด้วยอุปกรณ์ตัดถ่าง
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ 4 ประตู สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน กบ 3869 ตรัง สภาพพังยับทั้งคัน โดยด้านซ้ายอัดติดกับหน้าร้านกาแฟ ภายในพบผู้ขับขี่ทราบชื่อภายหลังคือ นายดรุณศักดิ์ แก้วนพรัตน์ อายุ 79 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส หมดสติและไม่พบชีพจร เจ้าหน้าที่กู้ชีพและกู้ภัยเร่งปฐมพยาบาล ก่อนใช้เครื่องตัดถ่างนำตัวออกจากซากรถ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที จากนั้นทำการปั๊มหัวใจ (CPR) ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลนาโยง แต่ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบพบตัวร้านกาแฟและทรัพย์สินภายในร้าน รถจักรยานยนต์เวสป้าที่จอดหน้าร้าน รถกระบะเล็ก ไดฮัทสุ สีฟ้า ทะเบียน 30-3447 สงขลา รวมถึงเสาไฟฟ้า 1 ต้นที่ถูกชนจนหักโค่น นอกจากนี้ยังพบรถเก๋ง มาสด้า 3 สีเทา ทะเบียน กม 4613 ตรัง ที่จอดอยู่บนไหล่ทางได้รับความเสียหายอย่างหนัก
ห่างจากจุดชนประมาณ 100 เมตร พบรถโดยสารมินิบัสสายพัทลุง–ภูเก็ต จอดอยู่ริมทาง สภาพด้านหน้ารถเสียหายทั้งซ้ายและขวา โดยมีผู้โดยสารเต็มคัน และก่อนถึงจุดเกิดเหตุพบรอยเบรกยาวกว่า 30 เมตร
สอบสวนนายธรรมศักดิ์ อายุ 45 ปี คนขับรถมินิบัส ให้การว่า ขณะขับรถในเลนซ้ายจาก จ.พัทลุง มุ่งหน้า จ.ภูเก็ต พร้อมผู้โดยสาร 14 คน ระหว่างที่ขับอยู่บนถนนดังกล่าวซึ่งเป็นถนน 4 เลนมีเกาะกลาง ได้มีรถกระบะคันดังกล่าวขับแซงขึ้นมาทางเลนขวา แต่แซงไม่พ้น และปาดเข้ามาเบียดชนบริเวณด้านหน้ารถของตน ก่อนที่รถกระบะจะเสียหลักพุ่งออกข้างทางไปชนรถและร้านกาแฟ ส่วนรถมินิบัสเองก็เสียหลัก ไปชนรถเก๋งมาสด้าที่จอดอยู่ริมทาง โดยเชื่อว่ารถกระบะใช้ความเร็วสูง เห็นได้จากรอยเบรกที่ยาวและเสียงชนที่ดังสนั่น
ขณะที่ นายสุริยา อายุ 46 ปี เจ้าของร้านกาแฟ เล่าว่า ขณะกำลังชงกาแฟอยู่ในร้าน ได้ยินเสียงชนอย่างรุนแรง ก่อนที่รถจะพุ่งเข้ามาในร้านอย่างกะทันหัน ส่งผลให้ทรัพย์สินภายในร้าน รวมถึงรถจักรยานยนต์และรถที่จอดหน้าร้านได้รับความเสียหาย เบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ และจำเป็นต้องปิดร้านชั่วคราว
จากการสอบสวนทราบว่า ผู้เสียชีวิตได้เดินทางกลับจากการร่วมเลี้ยงสังสรรค์กับญาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ก่อนเกิดอุบัติเหตุขณะกำลังเดินทางกลับบ้านพักในพื้นที่ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ทำให้เกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้นในระหว่างทางกลับบ้าน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกหลักฐานในที่เกิดเหตุ และนำยานพาหนะทั้งหมดไปเก็บรักษาที่ สภ.นาโยง พร้อมเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าสอบปากคำ เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดต่อไป
ทั้งนี้ ถนนบริเวณดังกล่าวเป็นทางตรง โดยอุบัติเหตุครั้งนี้นับเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกของจังหวัดตรังในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ระหว่างวันที่ 10–11 เมษายน 2569 พบว่าเกิดอุบัติเหตุแล้ว 11 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 12 ราย