ศิษยานุศิษย์นับหมื่นคน ร่วมงานไหว้ครูและทำบุญคล้ายวันมรณภาพ ครบ 47 ปี หลวงพ่อกวย วัดบ้านแค
วันที่ 12 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่วัดโฆสิตาราม (วัดบ้านแค) อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ศิษยานุศิษย์และประชาชนนับหมื่นคน ร่วมงานพิธีไหว้ครูและงานทำบุญคล้ายวันมรณภาพ หลวงพ่อกวย ชุตินธโร อดีตเจ้าอาวาส วัดโฆสิตาราม พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง จังหวัดชัยนาท ที่ประชาชนทั่วสารทิศต่างให้ความเคารพนับถือ
หลวงพ่อกวย ชุตินธโร ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2522 วันนี้จึงเป็นวันครบรอบวันมรณภาพครบ 47 ปี ซึ่งทางวัด โดยพระครูโฆสิตพัฒนาคุณ(บุญยัง ฐานวโร) เจ้าอาวาส วัดโฆสิตาราม รูปปัจจุบันได้จัดประกอบพิธีไหว้ครูและทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับหลวงพ่อกวย เป็นประจำทุกปี โดยเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วสารทิศนับหมื่นคน จึงไม่พลาดที่จะร่วมงานพิธีนี้อย่างเนื่องแน่น เพื่อกราบสักการะรูปหล่อ และสรีระสังขารไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อกวย และร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร เป็นพระเกจิอาจารย์ ที่ลูกศิษย์และประชาชนทั่วสารทิศ ต่างให้ความเคารพนับถือ และเลื่อมใสศรัทธา ซึ่งปกติในทุกๆวัน จะมีประชาชนเดินทางมาที่วัดโฆสิตาราม เพื่อกราบไหว้สักการะรูปหล่อ และสรีระสังขารหลวงพ่อกวย พร้อมนำอาหารโปรดของหลวงพ่อ อาทิ ขนมจีนน้ำยา และเครื่องดื่มชูกำลัง มาถวาย กราบไหว้ขอพรและขอโชคลาภ
นอกจากนี้วัตถุมงคลของวัดโฆสิตาราม อาทิ รูปถ่ายของหลวงพ่อกวย ที่เต็มไปด้วยพุทธคุณโดดเด่น ด้านเมตตามหานิยม โชคลาภค้าขาย และแคล้วคลาดปลอดภัยครอบจักรวาล ทั้งมีความเชื่อกันว่าช่วยหนุนดวงชะตา ไม่ให้อดอยากหรือตกต่ำ ตามคำพร “อย่าอด อย่าอยาก อย่ายาก อย่าจน” จึงเป็นที่ต้องการของศิษยานุศิษย์และประชาชน ต่างหาเช่าเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย