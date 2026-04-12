นักสู้หน้าตู้ชาร์จ ผู้ใช้รถ EV ซัดกันนัวร์ หลังแย่งคิวกันชาร์จไฟ ต่างฝ่ายต่างเถียงกันเรื่องจุดจอดชาร์จว่าใครถูก ด้านพลเมืองดีห้ามกันวุ่น
12 เม.ย. 69 – สังคมออนไลน์กลุ่ม JAECOO J5 THAILAND ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ ผู้ใช้รถไฟฟ้า EV ทะเลาะวิวาทกันบริเวณหน้าตู้ชาร์จไฟ บริเวณสถานีชาร์จรถไฟฟ้าปั๊มน้ำมัน ปตท. แยกชัยพฤกษ์ ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด ) หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่สถานีชาร์จรถไฟฟ้าดังกล่าว พบว่ามีทั้งหมด 4 ตู้ (8 หัวชาร์จ) โดยจะมีที่จอดรถ ทั้งบริเวณหน้าตู้ชาร์จ และ หลังตู้ชาร์จ ซึ่งหน้าตู้ชาร์จจะเป็นที่จอดสำหรับชาร์จไฟเท่านั้น ส่วนหลังตู้ชาร์จจะเป็นที่จอดสำหรับผู้รอชาร์จไฟ รวมทั้งหมด 8 ช่อง ลูกค้าที่ไม่ได้จองล่วงหน้า สามารถเข้ามาจอดชาร์จได้เลย
ต่อมา ผู้สื่อข่าวได้คุยกับเจ้าของคลิปวิดีโอ ทราบชื่อคือ นายธนา อายุ 56 ปี เล่าว่า เหตุเกิดเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 15.00 น. ตนขับรถมาจากปทุมธานี เพื่อมาเที่ยวงานเกษตรแฟร์ที่ชลบุรี โดยได้จองชาร์จไฟล่วงหน้าไว้ที่ปั๊มดังกล่าว
ระหว่างที่นั่งรอชาร์จไฟอยู่ในรถ เห็นชาย 2 คน มีปากเสียงกันกันอย่างรุนแรง ฟังจับใจความได้ว่า เป็นเรื่องแซงคิวกัน ฝ่ายหนึ่งอ้างว่าตนจอดอยู่ในที่ที่ถูกต้อง ส่วนอีกฝ่ายอ้างว่ามาจอดรอนานแล้ว และทำไมถึงลากหัวชาร์จมาชาร์จไฟรถในตำแหน่งที่จอดรถ “รอชาร์จเท่านั้น” ทำให้มีปากเสียงกันก่อนมีการลงไม้ลงมือ ตนจึงลงไปห้ามและไกล่เกลี่ย ทั้ง 2 ฝ่าย ให้ใจเย็น ๆ ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกกันไป