หนุ่มขอนแก่น หึงแฟนสาวที่เลิกกันไป นั่งดวดเบียร์ที่บ้านจนกรึ่ม ก่อนให้น้องที่รู้จักพาขี่รถไปหาแฟนใหม่อดีตแฟนถึงบ้าน ควักปืนรัวใส่ 8 นัด จนเสียชีวิต
12 เม.ย. 69 – พ.ต.ท.สำเนียง สำโรงพล รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ควบคุมตัว นายวินัย อายุ 28 ปี และ นายเอ (นามสมมติ) อายุ 19 ปี หลังร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง นายชาลี อายุ 31 ปี ภายในบ้านหลังหนึ่ง ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
พ.ต.ท.สำเนียง กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุยิงกันในพื้นที่ เมื่อไปถึงพบ นายชาลี ถูกยิงภายในบ้านพักจำนวน 8 นัด ต่อมาพยานที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่าผู้ก่อเหตุคือ นายวินัย และ นายธัญกร
โดยก่อนเกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านชำ ซึ่งเป็นร้านญาติผู้เสียชีวิต ก่อนถามหาผู้เสียชีวิต แต่เจ้าของร้านยังไม่ทันได้ตอบ มือปืน 2 คน ได้เดินเข้าซอยข้างร้านตรงไปยังบ้านผู้เสียชีวิตที่อยู่หลังร้านค้าทันที
จากนั้นไม่นาน ได้ยินทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง คล้ายปมหึงหวงเรื่องชู้สาว ก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด หลังสิ้นเสียงปืน นายวินัย ได้วิ่งกลับมาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่มี นายเอ นั่งรออยู่ที่รถ ก่อนจะหลบหนีไปทันที ส่วน นายชาลี ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
พ.ต.ท.สำเนียง กล่าวต่อว่า จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง 2 โดยก่อนเกิดเหตุ นายวินัย นั่งกินเบียร์อยู่ที่บ้าน ก่อนเกิดความหึงหวงอดีตแฟนสาวที่เพิ่งเลิกรากันไป และทราบว่า นายชาลี คือแฟนใหม่กับอดีตแฟน จึงตัดสินใจนำปืนที่ซื้อไว้จากตลาดมืดพกติดตัวออกจากบ้าน ก่อนโทรเรียกรุ่นน้องให้พาไปหา นายชาลี เมื่อไปถึงได้มีปากเสียงกัน จนใช้อาวุธปืนที่พกมายิงใส่ไป 8 นัด ก่อนให้น้องพาขี่รถหลบหนี