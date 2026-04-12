ขอนแก่นประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แห่ลงเล่นน้ำคลายร้อนที่คลองส่งน้ำชลประทาน หลังสภาพอากาศร้อนจัดอุณหภูมิทะลุ 40 องศา ส่งผลดีต่อพ่อค้าแม่ค้า สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ
วันที่ 12 เม.ย.2569 ที่คลองส่งน้ำชลประทาน บ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประชาชนชาวขอนแก่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ต่างพากันออกมาเล่นน้ำคลายร้อน ที่คลองชลประทานแห่งนี้กันเป็นจำนวนมาก หลังที่จ.ขอนแก่นมีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ทำให้สภาพอากาศร้อนอบอ้าว ประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางกันมาเป็นแบบครอบครัว บางรายนำอาหารเครื่องดื่ม มานั่งรับประทานที่ริมคลองกันอย่างมีความสุข ประกอบกับเป็นช่วงปิดเทอมและเป็นวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์
ทำให้บรรยากาศ ทั้งสองฝั่งริมคลองสามสายแห่งนี้เป็นไปอย่างคึกคัก นอกจากนี้ยังมีพ่อค้า แม่ค้านำอาหารและเครื่องดื่มมาตั้งแผงขาย ให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำคลายร้อน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์พื้นที่แห่งนี้จะมีประชาชนออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันเป็นจำนวนมากสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้ากันเป็นกอบเป็นกำ
ที่ขาดไม่ได้เมื่อมาเยือนคลองส่งน้ำชลประทาน คือ “ร้านส้มตำ” เมนูยอดฮิตอันดับหนึ่งที่ทุกโต๊ะต้องสั่ง พบว่ามียอดขายถล่มทลายจนแม่ค้าแทบไม่ได้พักมือ น.ส.วาสนา เจ้าของร้านส้มตำคุณดาว เล่าว่า ปีนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์สภาพอากาศร้อนจัด เมนูส้มตำเป็นเมนูที่ทุกโต๊ะต้องสั่ง เป็นช่วงที่สร้างรายได้เป็นอย่างมาก เราต้องเตรียมวัตถุดิบ ทั้งมะละกอ ปลาร้า และพริกสด มากกว่าปกติ เพื่อรองรับลูกค้าที่มารับประทานส้มตำ
จากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมาเล่นน้ำ หลายรายบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เห็นรีวิวในโซเชียลมีเดีย ทั้งเฟซบุ๊ก และ ติ๊กต็อก ที่แชร์ต่อกันถึงความใสของน้ำและความสนุกสนาน ทำให้ต้องรีบมาสัมผัสด้วยตัวเอง ประกอบกับอยู่ใกล้เมืองขอนแก่น เดินทางสะดวก จึงกลายเป็นที่รวมตัวของเด็กและผู้ใหญ่ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน ช่วยบรรเทาอากาศที่ร้อนอบอ้าวได้เป็นอย่างดี
โดยความนิยมของคลองส่งน้ำชลประทาน ไม่ได้มีแค่ช่วงสงกรานต์เท่านั้น แต่เป็นช่วงการปล่อยน้ำของชลประทาน เพื่อส่งน้ำเข้าสู่ภาคการเกษตร โดยจะเริ่มปล่อยน้ำตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ช่วงเวลา 4 เดือนนี้เองที่เปลี่ยนคลองชลประทานธรรมดา ให้กลายเป็นสวนน้ำธรรมชาติใกล้เมืองขอนแก่น ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาแบบครอบครัว นำอาหารเครื่องดื่มมานั่งรับประทานริมคลองอย่างมีความสุข ไม่เพียงแต่ช่วยคลายร้อนในช่วงอุณหภูมิสูง แต่ยังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในเขตตำบลศิลาให้คึกคัก เปลี่ยนพื้นที่ริมคลองให้เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักให้กับพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนอย่างยั่งยืนในช่วงฤดูร้อนของทุกปี