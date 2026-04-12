สายมูนับพัน เข้าวัดทำบุญ อาบน้ำมนต์เจิมหน้า เจิมมือ กับ พระเกจิดังชลบุรี รับโชควันปีใหม่ไทย หรือ วันสงกรานต์ จุดธูปเลขได้ 3 ตัวตรงหวังมีโชค

วันที่ 12 เม.ย.2569 ที่วัดดอนทอง ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ชาวบ้านกว่า 1 พันคนเดินทางมาจากทั่วสารทิศ มารอทำพิธีอาบน้ำมนต์เจิมหน้าและเจิมมือกับ พระครูสังฆรักษ์เฉลิมฤทธิ์ คุเณสโก พระครูเอ้ พระเกจิสายมู ชลบุรี ชื่อดัง ชาวบ้านยกพานครู ถอนคำสาปคำแช่งและคำสาบาน ตั้งแต่อดีตชาติ โดยมีพระครูเอ้เป็นผู้นำกล่าวถอนคำสาบาน

จากนั้นได้อาบน้ำมนต์ให้ผู้มาร่วมทำพิธี เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่างกาย ก่อนจะมีการเจิมหน้าและเจิมมือเพื่อเปิดโชคลาภ ต้อนรับปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ ชาวบ้านยังได้นำธูปเลขมาจดอยู่บริเวณหน้ารูปปั้นท้าวเวสสุวรรณสีเงิน รอลุ้นเลขกันอย่างมีความหวังจนธูปหมด ได้เลข 3 ตัว 482 ก่อนพากันถ่ายรูปเก็บไว้นำไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคงวดวันที่ 16 เมษายน 2569 ที่จะถึงนี้

นายเอก อายุ 45 ปีชาวบ้านที่มาทำพิธี บอกว่า มาทำพิธีที่วัดเป็นครั้งที่ 24 แล้ว แต่ละครั้งที่มารู้สึกว่าชีวิตการเปลี่ยนแปลงเรื่องหน้าที่การงานและความเป็นอยู่อีกทั้งชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และทุกครั้งที่มาก็มีโชคเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจไม่ได้เยอะแต่ก็ก็พอมีบ้าง ปกติจะเดินทางกลับบ้านที่จ.บุรีรัมย์ แต่ช่วงนี้น้ำมันแพงทำให้ไม่อยากจะออกไปไหน จึงนำของมาออกโรงทานที่วัดเพื่อทำบุญและครั้งนี้ก็ได้มีการจุดธูปเลขลุ้นหวยงวด 16 นี้อีกด้วย

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