เพชรบุรีเศร้า นับแล้ว 1 ช่วงเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2569 จยย.ป้ายแดงชนกับรถกระบะ หนุ่มเสียชีวิตคาถนน สาวซ้อนท้ายโคม่า

เมื่อเวลา 17.58 น. วันที่ 12 เม.ย.2569 พ.ต.ต.สุรเชษฐ์ โชติเรืองนภา สารวัตร (สอบสวน) สภ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะชนกับจักรยานยนต์ บนถนนบายพาส แยกเนินกระเบื้อง ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย และบาดเจ็บสาหัสอีก 1 ราย จึงประสานแพทย์รพ.หนองหญ้าปล้อง แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน

ที่เกิดเหตุพบรถกระบะฟอร์ด 4 ประตู สีน้ำเงิน ทะเบียน กทม. จอดอยู่ริมถนน สภาพล้อหน้าขวาหัก ห่างออกไปกว่า 100 เมตร พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำ ทะเบียนป้ายแดง ล้มอยู่ริมถนน โดยมีร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย อายุ 29 ปี ชาวเมียนมา ศีรษะแตก แขน-ขาหัก นอนอยู่ริมถนน นอกจากนั้นยังมีหญิงสาว อายุ 28 ปี ชาวเมียนมา นั่งซ้อนท้ายมาบาดเจ็บสาหัส ทีมกู้ชีพนำตัวส่งรพ.หนองหญ้าปล้อง

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถกระบะขับมาถึงจุดเกิดเหตุได้ชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่รถส่วนทางมา โดยพบรอยเบรกจากรถกระบะบนพื้นถนนยาวกว่า 50 เมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สำหรับอุบัติเหตุในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นอุบัติเหตุที่มียอดผู้เสียชีวิตรายแรกของจ.เพชรบุรี ในช่วงเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2569

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