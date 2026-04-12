เริ่มอย่างเป็นทางการแล้ว สงกรานต์เชียงใหม่ คึกคักทุกจุดในช่วงเย็น ทั้งรอบคูเมือง ถนนต้นยางนาตลอดสาย รวมทั้งแยกรินคำ หน้าห้างเมญ่า
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศสงกรานต์เชียงใหม่ ซึ่งวันนี้ถือเป็นการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างเป็นทางการตามประกาศของเชียงใหม่วันแรก ก่อนที่จะมีพิธีเปิดวันที่ 13 เม.ย.นี้ ประชาชนพากันออกมาเล่นน้ำตามจุดสำคัญของเชียงใหม่อย่างคึกคัก
บริเวณถนนรอบคูเมืองด้านนอกรถกระบะบรรทุกถังน้ำ ตักน้ำคูเมืองสาดกันจนทำให้การจราจรติดขัดรถขยับได้เรื่อย ๆ โดยมีการตั้งกรวยแบ่งเส้นให้รถที่เล่นน้ำวิ่งเลนในเพื่อแก้ปัญหาจราจร สองข้างทางมีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าอุปกรณ์เล่นน้ำต่าง ๆ มาขายทั้งถังขันพลาสสติก ปืนฉีดน้ำ น้ำแข็ง และอาหารปิ้งย่างต่าง ๆ
ส่วนที่ถนนต้นยางนา มีการเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานการจราจรติดขัดเล็กน้อย สามารถลื่นไหลไปได้ โดยวันที่ 13 เม.ย. บริเวณทางต่างระดับ ต.หนองผึ้ง จะมีพิธีเปิดอุโมงค์น้ำโดยอบจ.เชียงใหม่ จะทำให้ถนนต้นยางที่ถือว่าเป็นถนนมหาโหดของการเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างหนักหน่วงกลายเป็นถนนสาดน้ำกันอย่างสุภาพ ซึ่งช่วงเช้าจะมีพิธีเปิดอุโมงค์น้ำและพิธีทำบุญตักบาตร ก่อนจะเปิดอุโมงค์น้ำให้เล่นกันรถวิ่งลอดเล่นสงกรานต์กัน
บรรยากาศบริเวณถนนท่าแพ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดสร้างอุโมงค์น้ำมีประชาชนมาร่วมเล่นน้ำกันจนแน่นเต็มถนน รวมทั้งบริเวณลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ ก็หนาแน่นเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเช่นกัน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
บริเวณสี่แยกรินคำ หรือหน้าห้างเมญ่า รวมทั้งย่านถนนนิมานเหมินทร์ มีการจัดคอนเสิร์ตและมหกรรมสงกรานต์ วันที่ 2 มีประชาชนทยอยกันมาในช่วงเย็นและเพิ่มขึ้น ๆ เรื่อย ๆ คาดคงเรือนหมื่นเหมือนเมื่อวานนี้แน่นอน โดยมีตำรวจสภ.ช้างเผือก อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อย