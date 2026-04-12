วัดแทบแตก คนแห่ต่อคิวสอยดาวมหากุศลรับโชคใหญ่ ของรางวัลมากมายนับล้านบาท ทั้งรถเก๋ง รถจยย. สิ่งของนับพัน ๆ ชิ้น ชวนสงกรานต์ปีนี้แวะไหว้พระ ชมอุโบสถดอกบัวแห่งเดียวในภาคอีสาน

วันที่ 12 เม.ย.2569 ที่วัดป่าดงไร่ (วัดสันติวนาราม) ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นไปอย่างคึกคักสุดขีด เมื่อมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าร่วมงานบุญ “สอยดาวมหากุศล” จนเกิดปรากฏการณ์วัดแตก การจราจรติดขัดยาวเหยียดตั้งแต่วงเวียนทางเข้าหมู่บ้านเชียงจนถึงประตูวัด

มีประชาชนต่อคิวยาวรอซื้อบัตรสอยดาวนานนับชั่วโมง เพื่อล้วงไหลายบ้านเชียงลุ้นโชคใหญ่ ทั้งรถเก๋ง 4 คัน รถจักรยานยนต์ 11 คัน ยังมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยาน พัดลม ตู้เย็น เครื่องตัดหญ้า ผ้าห่ม เขียง ข้าว แม้กระทั่งถ่านหุงข้าวก็ยังมี และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายนับพัน ๆ ชิ้น มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

พระครูสันติศาสนกิจ รองเจ้าคณะอำเภอหนองหาน เปิดเผยว่า สอยดาวมหากุศลจัดขึ้นมา 3 ปีแล้ว ปีนี้เป็นปีที่ 4 ของรางวัลที่ได้มามีญาติโยมร่วมทำบุญ ปีนี้พิเศษหน่อยของรางวัลมีจำนวนมากมูลค่านับล้านบาท ทั้งรถเก๋ง รถจักรยานยนต์ขับได้ทุกคัน มีเล่มทุกคันด้วย พัดลม ตู้เย็น โต๊ะเตียง สายช่างก็มีไฟเบอร์ เครื่องตัดหญ้า เตียงนั่งเตียงนอนกว่า 500 ชิ้น ของใช้ก็มีผ้าห่ม กะละมังและของรางวัลอีกจำนวนมาก มาสอยดาวมีของติดไม้ติดมือไปทุกคน เงินที่ได้จากสอยดาวก็นำมาเป็นค่าใช้บูรณะซ่อมแซมเสนาสนะ ส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรและเข้าค่ายอบรมจริยธรรมสำหรับเด็กๆ ที่วัดจัดทุกปี

” วัดป่าดงไร่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่ยังไม่มีโปรแกรมไปไหน หรือกำลังเดินทางกลับภูมิลำเนา แวะมาทำบุญสรงน้ำพระ ร่วมสนุกกับกิจกรรมสอยดาวมหากุศล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในช่วงสงกรานต์ปีใหม่ไทย มาที่เดียวได้ทั้งบุญ ได้ทั้งโชค นอกจากจะได้ร่วมสร้างกุศลใหญ่แล้ว ยังได้ชมความงดงามของอุโบสถดอกบัวกลางน้ำที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจ.อุดรธานีด้วย เริ่มวันนี้จนถึงวันที่ 16 เม.ย.นี้ ถ้าของไม่หมดก็จะจัดต่อไปจนกว่าของหมดทุกชิ้น ”

ขณะที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พาพระมาร่วมงานลองสอยดาวปรากฎว่า ได้รับรถจักรยานยนต์กลับบ้าน โดยระบุว่า ดวงวันนี้มากับพระจริงๆ โดยรถที่ได้ก็จะนำไปใช้ในครอบครัว ดีใจมากไม่คิดไม่ฝันจะได้รถ ซื้อแค่ 4 ใบ ๆ ละ 40 บาทเท่านั้น

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