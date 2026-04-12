ททท. จับมือ 8 บริษัทนำเที่ยวจีน ขายแพ็กเกจ Caravan Travel ดึงจีนเที่ยวไทยเพิ่ม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หวังดันเป้าหมายสู่ 6 ล้านคนในปี 2569
12 เม.ย. 69 – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคาราวานรถยนต์ ท่องเที่ยว (Caravan Travel) และนักท่องเที่ยวกลุ่มกรุ๊ปทัวร์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2569 ภายใต้กิจกรรม 2026 Amazing Thailand Songkran Caravan : Journey of Friendship
น.ส.ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า ททท. ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งถือเป็นกลุ่มตลาดหลักที่มีศักยภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวกลุ่มคาราวานรถยนต์ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเดินทางไปยังพื้นที่เมืองรองของประเทศไทย
เนื่องจากการเดินทางในลักษณะดังกล่าวจะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติ วัฒนธรรมที่หลากหลาย ความอบอุ่นของผู้คน อีกทั้งยังสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ และได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจตลอดการเดินทาง สะท้อนความตั้งใจของ ททท. ที่จะผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและตามมาตรฐาน Trusted Thailand ควบคู่ไปกับการสอดแทรกกิจกรรมและประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด 5 Must do Thailand เช่น อาหารไทย ศิลปวัฒธรรมไทย
กิจกรรมดังกล่าว ททท. สำนักงานคุนหมิง ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดร่วมกับพันธมิตรผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว จำนวน 8 บริษัท เสนอขายแพ็กเกจนำนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งมีราคาแพ็กเกจอยู่ที่ 7,000-15,000 หยวน หรือประมาณ 35,000-75,000 บาท ในระยะเวลาเดินทาง 7- 15 วัน
โดยมีรถยนต์เดินทางเข้าประเทศไทยกว่า 37 คัน ผ่านเส้นทางด่านชายแดนเชียงของจังหวัดเชียงราย คณะคาราวานดังกล่าว มีบริษัทนำเที่ยวในประเทศไทยดูแลตลอดเส้นทางท่องเที่ยว ตั้งแต่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี (พัทยา) จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย ซึ่งสามารถกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ตามเส้นทางของคาราวาน