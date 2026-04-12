ริ่มแล้ว! สงกรานต์มิดไนท์สุไหงโก-ลก “OXYGEN นราธิวาส 2569 SUNGAIKOLOK Midnight SongKran” ยกระดับเมืองหน้าด่าน ดึงนักท่องเที่ยวไทย-มาเลย์ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

วันที่ 12 เม.ย.2569 นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าฯนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน“OXYGEN นราธิวาส 2569 SUNGAIKOLOK Midnight SongKran” ซึ่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสร่วมกับเทศบาลเมืองสุไหงโกลกกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2569 ณ ใจกลางเมืองอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียต่างเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก

นายบุญช่วย กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับการใช้เทศกาลสงกรานต์เป็นโอกาสสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญ มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมส่งสัญญาณเชิงบวกว่านราธิวาสยังคงเดินหน้ากิจกรรมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ทั้งนี้การจัดงานได้แบ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์บริเวณสี่แยกโรงแรมเมอลิน ถนนเจริญเขต ซอย 3 และถนนชื่นมรรคา ซึ่งปิดถนนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกอย่างเต็มที่ และสร้างความ ตื่นตาตื่นใจด้วยปาร์ตี้โฟม ตลอดทั้ง 2 วัน อีกทั้งการแสดงแสง สี เสียง ซึ่งวันนี้พบกับศิลปินและดีเจชื่อดัง อาทิ ต้าร์ มิสเตอร์ทีม ,สินเจริญ บราเธอร์ส ,แอ๊นท์ EMOTION TOWN ,หมู MUZU, TT Reborn, DJ Alice และ DJ Mafia เพื่อมอบความสุขให้นักท่องเที่ยวอย่างเต็มอิ่ม

นอกจากนี้ มีแคมเปญ “แจกโชค 2 ต่อ” จาก ททท.สำนักงานนราธิวาส ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการพักค้างในอำเภอสุไหงโก-ลก โดยนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมที่ร่วมโครงการ 8 แห่ง ในคืนวันที่ 12-13 เมษายน และพักต่อคืนวันที่ 14 เมษายน จะได้รับส่วนลดค่าที่พักคืนที่ 3 ทันที 100 บาทต่อห้อง

ขณะเดียวกันยังสามารถนำคูปองจากโรงแรมไปใช้เป็นส่วนลดค่าอาหาร 50 บาท เมื่อรับประทานอาหารครบ 200 บาทขึ้นไป กับร้านอาหารชื่อดัง 12 แห่ง ระหว่างวันที่ 11-14 เมษายนนี้ ด้วย อย่างไรก็ตามตลอดการจัดงานมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

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