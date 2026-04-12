เริ่มแล้ว นักท่องเที่ยวนับหมื่น อัดน้ำมันเต็มถังไม่สนราคาแพง แห่ขนถังใส่น้ำลงสนามรบ เล่นสาดน้ำสงกรานต์ ถนนข้าวทิพย์ แน่นทุ่งนาเชยปีนี้ เปิดพื้นที่สาดฉ่ำ 2 วัน 2 คืนเต็มระบบ
วันที่ 12 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดจันทบุรี กลับมาคึกคักเต็มระบบ ประชาชนและนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนต่างหลั่งไหลเข้าสู่ “ถนนข้าวทิพย์” และถนนเลียบทะเลสาบทุ่งนาเชย สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อร่วมสืบสานตำนานสงกรานต์กลางคืนที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในไทย
โดยความพิเศษในปีนี้ จ.จันทบุรี สั่งจัดหนักเต็มรูปแบบ เปิดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เล่นสาดน้ำกันให้ฉ่ำปอดต่อเนื่อง 2 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 12 จนถึงวันที่ 13 เมษายน ครอบคลุมทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน เพื่อรองรับมวลชนที่อัดอั้นมานาน ก่อนจะส่งไม้ต่อเข้าสู่ช่วง “วันไหล” ในพื้นที่ต่างอำเภอวันถัดไปตลอดสัปดาห์
ไฮไลต์สำคัญคือการรื้อฟื้นตำนาน “สงกรานต์ถนนข้าวทิพย์” ซึ่งย้อนไปหลายสิบปีก่อน วัฒนธรรมการเล่นน้ำกลางคืนของที่นี่ไม่ได้เริ่มจากการจัดตั้งโดยภาครัฐ แต่เกิดจากการที่ชาวจันทบุรี ริเริ่มรวมตัวกันขับรถกระบะบรรทุกถังน้ำ และขี่รถจักรยานยนต์ ออกมาสาดน้ำกันในช่วงค่ำคืน โดยไม่ได้นัดหมาย จนกลายเป็นกระแสไวรัลและได้รับการยอมรับว่าเป็น “สงกรานต์กลางคืนแห่งแรกของประเทศไทย” สร้างรายได้มหาศาล จากการที่นักท่องเที่ยวหลายแสนคนหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ทุกปี
แม้สถานการณ์ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้น แต่ประชาชนยังคงให้ความสำคัญกับประเพณีนี้ พ่อค้าแม่ค้าบริเวณรอบทะเลสาบทุ่งนาเชยต่างนำสินค้า อาหาร และเครื่องดื่มมาจำหน่าย สร้างรายได้เสริมคึกคักตลอดแนวทางกว่า 1 กิโลเมตร ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยปีนี้ได้วางอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเขตปลอดแอลกอฮอล์ ประกาศห้ามนำเครื่องดื่มมึนเมาเข้าบริเวณงาน 100% หากตรวจพบดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
มีการระดมกำลังตำรวจและอาสากู้ภัยดูแลความสงบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง จัดเตรียมรถยก 4-5 คัน ประจำจุดเพื่อรองรับกรณีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำจนเพลินและรถน้ำมันหมดกลางทาง ด้านแผนฉุกเฉิน จัดการจราจรแบบพิเศษเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ ให้เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วที่สุด
ซึ่งการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของสงกรานต์ถนนข้าวทิพย์ในปีนี้ จะเป็นการประกาศศักดาในฐานะ “ต้นตำรับสงกรานต์กลางคืน” ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและสนุกสะใจที่สุดในประเทศ