สุดช็อก ตามหาเพื่อนหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวาน เจอแต่มือถือ กับ รถจักรยานยนต์ ชวนคนในหมู่บ้านตามหากันอีกวัน เปิดเตาเผาถ่านดูถึงผงะเจอเหลือแต่เถ้ากระดูก ตร.เร่งคลี่คดี

วันที่ 12 เม.ย.2569 พ.ต.ท.หญิงจุฑาทิพย์ บุญรอด สารวัตร(สอบสวน) สภ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี รับแจ้งเหตุพบโครงกระดูกมนุษย์ภายในเตาเผาถ่านพื้นที่ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี จึงประสานพิสูจหลักฐาน แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ทัตเทพ เลิศลักษณ์มีพันธ์ ผกก.สภ.ด่านช้าง ฝ่ายสืบสวน และมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี

ที่เกิดเหตุบริเวณท้ายไร่อ้อย จุดที่พบศพเป็นเตาเผาถ่านแบบเตาโดมดินเหนียว ภายในเตาพบโครงกระดูกของมนุษย์ ไม่ทราบเพศและอายุอยู่ด้านในพร้อมถ่านที่ถูกเผาไฟยังไม่ดับ โดยมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ 1 คัน พร้อมโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง เบื้องต้นคาดว่าโครงกระดูกนี้คือนายวิเชียร อายุ 36 ปี ซึ่งมีอาชีพเผาถ่านหลังหายตัวไปตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้

นายเสนีย์ อายุ34 ปี บอกว่า วันนี้เข้ามาตามหานายวิเชียร ซึ่งเป็นเพื่อนกัน โดยตามหามาตั้งแต่เมื่อวานแต่ไม่พบตัว ซึ่งวันนี้ไปตามคนรู้จักให้มาช่วยกันตามหาสุดท้ายมาเจอโครงกระดูกอยู่ภายในเตาเผาถ่าน คาดว่าคือนายวิเชียร เพื่อนของตนจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ส่วนพี่สาวนายวิเชียร เปิดเผยว่า ช่วงเย็นวานนี้ได้คุยกับน้องชายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่น้องจะหายตัวไป โดยน้องเข้ามาเปิดเตาถ่านช่วงเวลา 11.00 น. โมงเช้าแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย จนกระทั่งวันนี้มีคนมาบอกว่าน้องชายถูกไฟเผาอยู่ในเตาถ่าน ตกใจมาก ปกติน้องเป็นคนแข็งแรงดีและไม่เคยมีเรื่องกับใคร ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตคงต้องให้ตำรวจตรวจสอบ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เก็บหลักฐานจุดเกิดเหตุ พร้อมนำกระดูกส่งไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ เพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตและสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

 

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