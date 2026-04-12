สงกรานต์ หัวหินปีนี้คึกคักเป็นพิเศษ หลังอากาศร้อนจัดประกอบกับ ประชาชน นักท่องเที่ยวต้องการผ่อนคลายจากภาวะเศรษฐกิจ แห่เล่นน้ำกันอย่างเนืองแน่นทั่วทั้งเมือง
วันที่ 12 เม.ย.2569 นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน “Hua Hin Songkran Fest 2026” ณ บริเวณถนนดำเนินเกษม หน้าสวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงานจำนวนมาก
ก่อนพิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้หัวหินถิ่นมนต์ขลังได้จัดกิจกรรมสาธิต การละเล่นพื้นบ้าน อาทิ งูกินหาง ผีอึ่งอ่าง ลูกช่วง แม่ควง หึ่มยึด แม่ศรี หมาจิ้งจอก และผีพุ่งไต้ สร้างความสนใจและรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยว สะท้อนเสน่ห์วัฒนธรรมไทยในช่วงเทศกาลได้อย่างงดงาม
ภายในงาน โซนเล่นน้ำได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม นักท่องเที่ยวร่วมสาดน้ำอย่างสนุกสนานในอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่กว่า 1,000 ตารางเมตร ขณะที่เด็ก ๆ เพลิดเพลินกับปาร์ตี้โฟมและบ้านลมน้ำขนาดใหญ่ ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่
นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน เปิดเผยว่า ปีนี้เทศบาลนครหัวหิน จัดงานภายใต้ธีม “Hologram” เพิ่มความล้ำสมัยด้วยแสง สี เสียง ระหว่างวันที่ 12–13 เมษายน ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ประเพณีไทย
สำหรับวันที่ 13 เมษายน จะมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และพระประจำวัน พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และขบวนแห่หลวงพ่อนาค วัดหัวหิน พร้อมพระสงฆ์ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีไฮไลต์ขบวนแห่มหาสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่กว่า 7 ขบวน ที่จะสร้างสีสันและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ไม่ได้จำกัดเฉพาะพื้นที่จัดงานเท่านั้น แต่กระจายความคึกคักไปทั่วเมืองหัวหิน โดยจุดยอดนิยมอย่าง ซอยบิณฑบาต, ห้าแยกหมาชะงัก, หัวหินซอย 51 และ ถนนแนบเคหาสน์ พบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ำกันตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะภาคค่ำที่นักท่องเที่ยวหนาแน่นเป็นพิเศษ หลายจุดมีการตั้งถังน้ำ เปิดเพลง หรือจัดให้มีมินิคอนเสิร์ต สร้างบรรยากาศสนุกสนานไม่แพ้พื้นที่จัดงานหลักเลยทีเดียว
ทั้งนี้ ภาพรวมเทศการสงกรานต์หัวหิน ปี 2569 ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างล้นหลาม คาดว่าจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนออกมาเล่นน้ำมากเป็นพิเศษ อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่หลายคนต้องการผ่อนคลายจากความตึงเครียดด้านเศรษฐกิจ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม เกิดรายได้หมุนเวียนพร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งอย่างชัดเจน