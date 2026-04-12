ชาวบ้านจับไว้ได้ 2 กลุ่มนักท่องเที่ยวมือบอน พ่นกราฟฟิตี้กำแพงกุโบร์อ่าวมะขาม เมืองภูเก็ต เดือดร้อนทั้งเรื่องสกปรกและภาระค่าใช้จ่ายทำความสะอาด
วันที่ 12 เม.ย.2569 จากกรณีเพจดังภูเก็ต เผยแพร่ภาพเหตุการณ์มีบุคคลพ่นสีเป็นตัวอักษรบนกำแพงบริเวณกุโบร์ อ่าวมะขาม ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต สร้างความไม่พอใจให้ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ล่าสุดเรื่องนี้ เมื่อเวลา 19.00 น. ชาวบ้านในพื้นที่พบว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ชาย-หญิงประมาณ 10 คน พากันมาใช้สีสเปรย์พ่นกำแพงบริเวณกุโบร์อ่าวมะขาม อีกส่งผลให้สถานที่สาธารณะได้รับความเสียหาย และกระทบต่อทัศนียภาพของพื้นที่ จึงพากันเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ 2 ราย พร้อมอุปกรณ์พ่นสีจำนวนมาก รวมถึงยานพาหนะรถยนต์เก๋ง 1 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน ส่วนที่เหลือพากันหลบหนีออกจากพื้นที่ไปได้
จากนั้นชาวบ้านประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วิชิต มารับตัวไปสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 12 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดขีดเขียน พ่นสี หรือทำให้ปรากฏข้อความหรือภาพใด ๆ บนที่สาธารณะ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และอาจเข้าข่ายความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358
ขณะที่ชาวบ้าน ระบุว่า เหตุการณ์นี้สร้างความเดือดร้อน ทั้งในด้านความสกปรกและภาระค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดพื้นที่ พร้อมเรียกร้องให้มีมาตรการเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก