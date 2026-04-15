หนุ่มบ่นอุบ รอรถ บขส.โคราช นานมาก มาตั้งแต่เช้า กว่าจะได้ขึ้นเกือบเย็น อุตส่าห์ไม่เอารถยนต์มา หนีน้ำมันแพง เจอหนักกว่า ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด พนักงานเผย ไม่ได้เสริมเที่ยวรถ เพราะวิ่งไม่คุ้มทุน

วันที่ 15 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทาง ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมา แห่งที่ 2 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ในช่วงเย็นวันนี้ พบว่า มีประชาชนมาซื้อตั๋วและนั่งรอรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเป็นจำนวนมาก เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ส่งผลให้มีประชาชนมารอซื้อตั๋วขึ้นรถโดยสารมากกว่าวันที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่าย ท่ามกลางอากาศร้อนทะลุกว่า 40 องศาเซลเซียส

นายเกียรติศักดิ์ นกสามเมือง ชาว อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา หนึ่งในผู้โดยสารที่มารอขึ้นรถโดยสารพร้อมกับครอบครัว กล่าวว่า ตนทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ ช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วใช้รถยนต์ส่วนตัวกลับมาบ้าน ใช้เงินเติมน้ำมันไป-กลับ ประมาณ 2,200 บาท แต่ปีนี้น้ำมันแพงมาก จึงตัดสินใจไม่เอารถยนต์มา ใช้บริการรถทัวร์โดยสารแทน แต่ก็มาเจอปัญหารอรถนานมาก

ตนออกจากบ้านมาที่ บขส.นครราชสีมา ตั้งแต่เช้า ได้ซื้อตั๋วตอนบ่ายโมง และรถกำหนดออกจากสถานีฯ เวลา 16.40 น. ไม่รู้จะทำยังไง จำเป็นต้องนั่งรอท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด จึงอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาน้ำมันแพง เพราะเป็นต้นเหตุให้สินค้าทุกอย่างแพงขึ้น ค่าครองชีพสูงมากกระทบกับการดำรงชีวิตอย่างมาก

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพนักงานของบริษัทเดินรถโดยสารปรับอากาศประจำทางรายหนึ่ง ว่า สาเหตุที่ผู้โดยสารต้องรอนาน เพราะไม่ได้มีการเสริมเที่ยวรถมากเหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาน้ำมันแพง ทำให้วิ่งไม่คุ้มทุน ผู้ประกอบการบางรายจึงไม่มาเสริมเที่ยวรถให้มากขึ้นเหมือนกับช่วงสงกรานต์ปีที่แล้ว

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