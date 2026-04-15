ครอบครัวหัวใจสลาย พบแล้ว น้องเบส เด็กพิเศษวัย 12 ปี กลายเป็นศพในซากรถเก่า หลังหายตัวออกจากบ้านไป 3 วัน อส.เผยนาทีไปเจอ เดินตามกลิ่น ตร.ส่งร่างชันสูตร ยังไม่ฟันธงสาเหตุเสียชีวิต
เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 15 เม.ย.69 ร.ต.อ.เกษมสุข แซ่ลู่ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยะรม จ.ยะลา รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยมุสลิมเบตงว่า พบร่าง น้องเบส อายุ 12 ขวบ แล้ว หลังชาวบ้านและเพจต่างๆ ในอำเภอเบตง ประกาศตามหาซึ่งน้องหายออกไปจากบ้าน บริเวณซอยทรัพย์อนันต์ หมู่ 1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ตั้งแต่เที่ยงวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา และได้แจ้งตำรวจไว้แล้ว
ต่อมาตำรวจ ทหารชุดสันติสุข อส.อำเภอเบตง ฝ่ายปกครอง กู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตง และชาวบ้านในหมู่บ้านสวรรค์บนดอยกว่า 30 คน ต่างช่วยกันออกตามหาตามสถานที่ที่เด็กชอบไปเล่น บริเวณป่าหลังหมู่บ้านสวรรค์บนดอย และในคลองเบตงที่เด็กชอบไปจับปลา แต่ก็ยังไม่พบ
น.ส.วนิดา อายุ 38 ปี แม่ของน้องเบส กล่าวว่า น้องเบส เป็นเด็กพิเศษ น้องหายออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา ทางบ้านก็ได้ออกตามหาแต่ก็ยังไม่พบตัว จึงไปแจ้งตำรวจและให้ช่วยตามหาตั้งแต่วันที่หายตัวไป แต่ก็ไร้วี่แวว โดยปกติแล้วน้องเบสไม่เคยหายไปแบบนี้นาน และจะไม่ไปไหนไกลจากบ้าน ส่วนใหญ่ก็จะเล่นตามป่าหลังหมู่บ้าน หรือไปจับปลาในคลองเบตงใกล้ๆ บ้าน
จนกระทั่งเวลา 16.00 น.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ อส. ที่ออกตามหาน้อง เดินมาถึงหลังอู่ซ่อมรถยนต์ได้กลิ่นแปลกๆ จึงเดินตามกลิ่นไป ก็พบร่างของน้องนอนเสียชีวิตอยู่หลังเบาะรถเก๋งฟอร์ด สีน้ำเงิน ทะเบียน AFA 153 ซึ่งเป็นรถของชาวมาเลเซียที่มาจอดซ่อมทิ้งซากรถไว้หลังอู่ซ่อมรถใกล้ที่พบร่างน้องเบส
ขณะเดียวกัน หลังรับแจ้งเหตุ พ.ต.ท.สำราญ มากจันทร์ สวญ.สภ.ยะรม พร้อมด้วย ร.ต.อ.เกษมสุข จึงเดินทางเข้ามาตรวจสอบ พร้อมแพทย์เวร รพ.เบตง เบื้องต้นไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายร่างกาย ไม่พบบาดแผล คาดว่าอาจเดินเข้ามาที่ซากรถเก๋ง ท่ามกลางอากาศร้อนแล้วอาจเผลอหลับ ทำให้ขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิต นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบรองเท้าแตะถอดอยู่ที่วางเท้าเบาะหน้ารถ ลักษณะคล้ายเหมือนน้องข้ามมานอนเบาะหลังแล้วเผลอหลับจนเสียชีวิตดังกล่าว
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้เก็บรอยนิ้วมือบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อนำไปพิสูจน์หลักฐาน ก่อนส่งร่างน้องเบสไปชันสูตรที่โรงพยาบาลเบตง และยังไม่ตัดประเด็นอื่นหรือกรณีอาจมีคนลวงน้องมายังจุดเกิดเหตุและได้กระทำน้องจนเสียชีวิต