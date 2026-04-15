อุทาหรณ์ จอดรถตากแดดร้อนจัด ข้างในรถมีขวดน้ำ จู่ๆไฟลุกพรึบ เผาวอดทั้งคัน เจ้าของรถพยายามดับไฟแต่ไม่สำเร็จ ถูกไฟคลอกบาดเจ็บทั้งตัวรอดตายหวุดหวิด
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 15 เม.ย. 2569 พ.ต.อ.รัง ดาวดึงส์ ผกก.สภ.แม่สอด รับแจ้งมีเหตุรถยนต์กระบะเกิดเพลิงไหม้ที่ลานจอดรถสินค้าหน้าสำนักงานออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวแห่งที่ 2 หมู่ที่ 5 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก หลังรับแจ้งได้ประสานขอรถดับเพลิงจาก อบต-แม่ปะ และจากเทศบาลนครแม่สอดจำนวน 2 คัน เข้าช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะโตโยต้า สีบรอนซ์ทอง หมายเลขทะเบียน บธ-6256 ตาก จอดอยู่ลานจอดรถบรรทุกสินค้าเพียงคันเดียว พบภายในห้องคนขับรถกำลังมีควันไฟสีแดงลุกพุ่งออกมานอกตัวรถ และเพลิงได้โหมไหม้รถยนต์ทั้งคันอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด และมีลมแรงจนเกิดกลุ่มควันไฟสีดำลอยขึ้นเหนือท้องฟ้าสามารถมองเห็นได้ระยะไกล
ขณะเดียวกันพบกลุ่มชาวบ้านและพลเมืองดีหลายคนต่างรีบช่วยกันหาน้ำเท่าที่จะหาได้มาช่วยกันดับเพลิงแต่ก็ไม่เป็นผลจนนาทีต่อมารถดับเพลิงจำนวน 2 คันได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุทีมดับเพลิงจึงรีบใช้น้ำแรงดันสุงฉีดดับเพลิงได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งหลังเพลิงสงบพบรถยนต์กระบะคันดังกล่าวถูกเพลิงไหม้รถเสียหายทั้งคันรถกลายเป็นซากเหล็กในพริบตา
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบตัวนายจักรพงษ์ อายุ 50 ปี เจ้าของรถ มีบาดแผลถูกไฟลวกไปเกือบทั่วตัวบาดเจ็บหน่วยกู้ชีพ อบต.แม่ปะ ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
จากการสอบถามนายจักรพงษ์ เล่าว่า ตนเองจอดรถยนต์ไว้ที่ลานจอดรถเนื่องจากน้ำมันรถหมดและจอดตาดแดดร้อนจัดตลอดทั้งวัน โดยเก็บเอกสารเป็นกระดาษจำนวนมากและเครื่องใช้ส่วนตัวไว้ภายในรถ มีการปิดกระจกรถและล็อกรถอย่างแน่นหนา จนเวลาต่อมาระหว่างที่ตนเองกำลังจะอาบน้ำมีคนตะโกนบอกว่ารถไฟไหม้ ตนเองจึงรีบออกมาเปิดประตูรถยนต์ออกแล้วจะดับเพลิงแต่ไม่สำเร็จ
ตนเองถูกไฟลวกไปทั่วร่างกาย ส่วนสาเหตุตนเองก็ยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร ส่วนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในรถและสันนิฐานในเบื้องต้นว่าสาเหตุเพลิงไหม้รถในครั้งนี้ อาจจะมาจากที่เจ้าของรถจอดรถตากแดดที่ร้อนจัดเป็นเวลานานทั้งวัน และภายในรถอาจจะมีวัสดุหรืออุปกรณ์เช่นขวดน้ำพลาสติกใสและพาวเวอร์แบงก์ และกองเอกสารจำนวนมากเก็บไว้ในรถจนเกิดความร้อนสะสมภายในรถ
และทำให้อุปกรณ์บางอย่างภายในรถเกิดระเบิดจนเกิดเพลิงไหม้ก็อาจจะเป็นได้หรือไม่ก็สาเหตุอื่นๆร่วมด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานภูธรจังหวัดตากลงพื้นที่ตรวจหาสาเหตุเพลิงไหม้รถยนต์อย่างแท้จริงต่อไป