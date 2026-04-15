ระทึก สงกรานต์ พายุฤดูร้อนถล่ม ซัดต้นไม้ใหญ่โค่น ที่เขื่อนลำนางรอง ล้มทับนักท่องเที่ยวเจ็บ 6 คน มี 2 คนอาการสาหัส เผยนาทีเกิดเหตุ ตะโกนเตือนช่วยได้หลายชีวิต

เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 15 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงนานกว่า 20 นาที ที่บริเวณเขื่อนลำนางรอง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ส่งผลให้ต้นยูคาลิปตัสขนาดใหญ่ โค่นล้มขณะนักท่องเที่ยวจำนวนมากกำลังนั่งพักผ่อน และเล่นน้ำสงกรานต์ ต่างพากันวิ่งหนีชุลมุนวุ่นวาย

แต่มีนักท่องเที่ยวบางส่วนหนีไม่ทัน ถูกลำต้นและกิ่งยูคาลิปตัสโค่นล้มทับได้รับบาดเจ็บรวม 6 ราย เป็นชาย 4 ราย หญิง 2 ราย หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน และหน่วยกู้ชีพ อบต.ลำนางรอง ได้ลำเลียงส่งโรงพยาบาลโนนดินแดง แต่ในจำนวนนี้มีอาการสาหัส 2 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 1 ราย และโรงพยาบาลนางรอง 1 ราย ส่วนที่เหลือ 4 ราย บาดเจ็บเล็กน้อยรักษาตัวที่โรงพยาบาลโนนดินแดง

เหตุการณ์ดังกล่าวยังมีร้านให้เช่าเสื้อชูชีพ และห่วงยาง ถูกต้นไม้โค่นล้มทับได้รับความเสียหายด้วย นอกจากนั้นพายุยังได้พัดเอาเต็นท์บริการประชาชนของผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง ได้รับความเสียหายด้วย

จากการสอบถาม นายสุภเชษฐา อายุ 50 ปี เจ้าของร้านให้เช่าห่วงยางและเสื้อชูชีพ กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุได้มีพายุฝนกระหน่ำและลมกระโชกอย่างแรง จนต้นยูคาลิปตัสขนาดใหญ่มีลักษณะเอนเหมือนจะโค่น จึงพยายามตะโกนเตือนนักท่องเที่ยวให้รีบหลบ หลายคนก็วิ่งหนีได้ทัน

แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เพิ่งขึ้นจากน้ำไม่สามารถวิ่งหนีได้ทันถูกต้นไม้ล้มทับได้รับบาดเจ็บ ท่ามกลางความแตกตื่นตกใจของนักท่องเที่ยวที่เห็นเหตุการณ์ หลังลมสงบต่างก็วิ่งเข้าไปดูพบมีนักท่องเที่ยวทั้งชายและหญิงถูกต้นไม้ทับบาดเจ็บ 6 ราย จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ ส่วนร้านของตนเองก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกัน

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