ผอ.รมน.นราธิวาส สั่งแจ้งเอาผิด “นาวาเอกมนตรี โตประเสริฐ” ให้มือปืนยืมรถหลวง ลอบยิง สส.กมลศักดิ์ ตามมาตรา 151 และ157
วันที่ 15 เม.ย. 2569 นายบุญช่วย หอมยามเย็น ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส มอบอำนาจให้นาวาเอก ยุทธนา สระดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ทหาร) เป็นผู้รับมอบอำนาจ เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนราธิวาส เพื่อดำเนินคดีกับนาวาเอก มนตรี โตประเสริฐ ในความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดย นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมอบหลักฐานประกอบด้วย บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี และหนังสือมอบอำนาจ เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นาวาเอก มนตรี โตประเสริฐ ในฐานความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157
ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ และ ปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
หลังจากรับแจ้งพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป