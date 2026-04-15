ชาวบ้านนับพันคน ร่วมพิธีวัดดัง แห่ผ้าห่ม องค์หลวงพ่อสมหวัง เผยเลขเด็ด จัดงานทีไรออกทุกปี ทำมาแล้วกว่า 40 ปี
วันที่ 15 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดกลางบางพระ (หลวงพ่อสมหวัง) ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ ได้ประกอบพิธีแห่ผ้าห่มองค์หลวงพ่อสมหวัง พระพุทธรูปสูง 30 เมตร ซึ่งประกอบพิธีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกๆ ปี สำหรับการแห่ผ้าห่มหลวงพ่อสมหวัง มีพิธีมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปีแล้ว ชาวบ้านจะแห่ผ้าห่มที่มีความยาวกว่า 30 เมตร จากหน้าวัดเคลื่อนขบวนเข้าสู่ด้านหน้าองค์หลวงพ่อสมหวัง เดินระยะทางกว่า 2 กม. เพื่อให้เจ้าหน้าที่วัดนำขึ้นห่ม บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก สาธุชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญได้เข้าร่วมพิธีนับพันคน
เมื่อขบวนเดินทางถึงวัดด้านหน้าองค์หลวงพ่อสมหวัง ก่อนนำขึ้นห่มพระครูศรีสุตากร ได้นำขบวนขึ้นพร้อมกล่าวนำ และเป็นผู้นำในการนำผ้าห่มขึ้นห่ม โดยมี นายอนุชา สะสมทรัพย์ สส.นครปฐม ร่วมพิธีด้วย เดินนำหน้าสาธุชนเดินจับชายผ้าเหลืองที่ห่ม เคลื่อนจากด้านหน้าขึ้นบันไดไปยังองค์พระ แล้วประกอบพิธีส่งชายผ้าเหลืองให้เจ้าหน้าที่ขึ้นห่มองค์หลวงพ่อสมหวัง
หลังเสร็จสิ้นพิธี ได้ลงมาประกอบพิธีสรงน้ำพระ ที่กลางลานด้านหน้า โดยนำพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อสมหวังจำลอง มาประดิษฐานให้สาธุชนได้รดน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นก็สรงน้ำพระ
จากการสอบถาม นายสมหวัง ศุภโชคชัย อายุ 45 ปี เปิดเผยว่า วันนี้ตั้งใจมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชักชวนครอบครัวมาทำบุญที่ จ.นครปฐม และตั้งใจมากราบไหว้องค์หลวงพ่อสมหวัง ไม่นึกว่าวันนี้จะเป็นวันดี มีการแห่ผ้าห่มองค์พระถือเป็นบุญและเป็นมงคลอย่างยิ่ง
ส่วน นายพิบูลย์ จันทร์สามิต ชาวบ้านหมู่ 4 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี เปิดเผยว่า ในทุกปีชาวบ้านตำบลบางพระ จะออกมาร่วมแห่ผ้าห่มองค์พระ ทำบุญให้วัด ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ 15 เม.ย.ของทุกปี ในปีนี้ชาวบ้านออกมากันมากกว่าทุกปี เพราะทุกคนเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อสมหวัง ที่ประทานความร่ำรวยให้กับชาวบ้าน
โดยเฉพาะเจ้าอาวาส ไม่เคยทอดทิ้งชาวบ้าน นำสิ่งของมาแจกให้ได้กินกันทุกเดือน ไม่ว่าบ้านไฟไหม้ คนยากไร้ บ้านป่วยติดเตียงท่านช่วยหมด ทำให้ชาวบ้านศรัทธา ในส่วนของชาวบ้านที่ชอบเล่นตัวเลขก็จะนำเลขมงคล เช่นบ้านเลขที่วัดเลข 86 หรือ ปีนี้เป็นปีที่ 44 ที่ประกอบพิธีห่มผ้าหลวงพ่อสมหวัง จะว่าไปเชื่อหรือไม่ว่าหวยจะออกเลขเหล่านี้ทุกปี ตนเองก็จะไปหาซื้อลอตเตอรี่ด้วยเช่นกันอาจได้รางวัลใหญ่