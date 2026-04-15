บุรีรัมย์ สงกรานต์เลือด หนุ่มห้ามโจ๋ทะเลาะกัน เจอกะซวกสาหัส กลางถนนข้าวขาหมู มือมีดได้ประกัน อ้างเมาเลยแทงมั่ว เมียเผยสามีเป็นเสาหลัก มีลูกน้อย 4 ขวบ วอนแสดงความรับผิดชอบ

วันที่ 15 เม.ย. 2569 น.ส.อรพรรณ พิมพ์หอม อายุ 29 ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม กรณีนายสมพาน ศรีชุมแสง อายุ 30 ปี สามี ถูกแทงใต้ราวนม และรักแร้ 2 แผล อาการสาหัส ขณะเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวขาหมู บริเวณหนองตาหมู่ เขตเทศบาลเมืองนางรอง เมื่อวันที่ 13 เม.ย. ที่ผ่านมา

ขณะนี้สามียังรักษาตัวในห้องไอซียู โรงพยาบาลนางรอง ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นางรอง สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว แต่ทราบว่าผู้ก่อเหตุได้ยื่นขอประกันตัวออกไป จึงต้องการให้แสดงความรับผิดชอบ

เมียวอนมือมีดรับผิดชอบ แทงสามีสาหัส

น.ส.อรพรรณ เปิดเผยว่า คืนวันที่ 13 เม.ย. มีการจัดกิจกรรมสงกรานต์เป็นวันแรก ตนกับสามี พร้อมเพื่อนๆ และรุ่นน้องรวมประมาณ 10 คน ก็ไปเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์ แต่ช่วงที่กำลังจะกลับ รุ่นน้องที่ไปด้วยกันถูกวัยรุ่นที่ไปเที่ยวงานสงกรานต์ทำร้ายและขอความช่วยเหลือ ตนจึงบอกสามีเข้าไปดู

น.ส.อรพรรณ กล่าวต่อว่า ขณะที่สามีเข้าไปห้ามปรามให้แยกกัน กลับถูกหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นใช้มีดแทงที่ใต้ราวนมซ้าย และใต้รักแร้ 2 แผล จนล้มลงกับพื้นเลือดไหลนองหมดสติ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ จากนั้นหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ ก็เข้ามาช่วยปั๊มหัวใจ ก่อนจะรีบนำส่งโรงพยาบาลนางรอง

น.ส.อรพรรณ กล่าวอีกว่า หลังก่อเหตุตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ เขาก็รับสารภาพว่าแทงสามีจริง ต่างฝ่ายต่างยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกันและไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน แต่เขาอ้างว่าก่อเหตุเพราะเมาและเป็นช่วงชุลมุน จึงแทงมั่วๆ ไปไม่ได้เจาะจงจะแทงใคร

น.ส.อรพรรณ กล่าวต่อว่า ที่กังวลคือผู้ก่อเหตุได้ยื่นขอประกันตัวไป และไม่รู้ว่าจะรับผิดชอบอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะสามีเป็นเสาหลักของครอบครัว ตอนนี้มีลูกน้อยวัย 4 ขวบที่ต้องเลี้ยงดูด้วย แต่สามีต้องมาบาดเจ็บสาหัส ไม่รู้จะหายเป็นปกติหรือไม่

น.ส.อรพรรณ กล่าวอีกว่า เป็นครั้งแรกที่ตนกับสามีไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวขาหมู ซึ่งมีผู้คนเล่นสงกรานต์เป็นจำนวนมาก จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสามี คงจะไม่กล้าไปเล่นสงกรานต์ที่มีผู้คนจำนวนมากแบบนี้อีก

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