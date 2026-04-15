เรื่องดีๆ วันสงกรานต์ กู้ภัยช่วยลูกวัว ตกบ่อน้ำบาดาลเก่า ลึกกว่า 2 เมตรขึ้นมาไม่ได้ สุดทุลักทุเล 3 ชั่วโมงกว่าจะสำเร็จ
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 เม.ย.69 ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างอริยะนครนายก ได้รับแจ้งเหตุจาก นางสมาน ว่า ลูกควาย อายุ 1 ปี ของตนพลัดตกลงไปในบ่อน้ำบาดาลเก่า ยังขึ้นไม่ได้ บริเวณใกล้เคียงวัดท่าข่อย
ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างอริยะจึงประสานลูกค่าย พร้อมรถแบกโฮไปยังที่รับแจ้งเหตุ พบลูกควายเพศเมียชื่อมะลิ อายุ 1 ปี ตกลงไปในบ่อน้ำบาดาลเก่ามีความลึกประมาณ 2 เมตร กู้ภัยสว่างวิริยะและชาวบ้านได้ช่วยกันขุดปากบ่อน้ำให้กว้างแล้วขุดดินทำเป็นเนินขั้นบันไดให้ควายลุกเดินขึ้นมา
โดยนำเชือกไปรัดรอดใต้ท้องควายแล้วใช้รถแบกโฮช่วยดึงขึ้นให้ควายได้พยุงตัว แล้วค่อยๆ ลุกเดินขึ้นมาจากบ่อน้ำได้สำเร็จ โดยใช้เวลาในการช่วยเหลือในครั้งนี้ประมาณ 3 ชั่วโมง สร้างความดีใจให้กับเจ้าของควายและกู้ภัยที่ช่วยเหลือลูกควายออกมาได้สำเร็จ