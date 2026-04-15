เรื่องดีๆ วันสงกรานต์ กู้ภัยช่วยลูกวัว ตกบ่อน้ำบาดาลเก่า ลึกกว่า 2 เมตรขึ้นมาไม่ได้ สุดทุลักทุเล 3 ชั่วโมงกว่าจะสำเร็จ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 เม.ย.69 ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างอริยะนครนายก ได้รับแจ้งเหตุจาก นางสมาน ว่า ลูกควาย อายุ 1 ปี ของตนพลัดตกลงไปในบ่อน้ำบาดาลเก่า ยังขึ้นไม่ได้ บริเวณใกล้เคียงวัดท่าข่อย

ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างอริยะจึงประสานลูกค่าย พร้อมรถแบกโฮไปยังที่รับแจ้งเหตุ พบลูกควายเพศเมียชื่อมะลิ อายุ 1 ปี ตกลงไปในบ่อน้ำบาดาลเก่ามีความลึกประมาณ 2 เมตร กู้ภัยสว่างวิริยะและชาวบ้านได้ช่วยกันขุดปากบ่อน้ำให้กว้างแล้วขุดดินทำเป็นเนินขั้นบันไดให้ควายลุกเดินขึ้นมา

โดยนำเชือกไปรัดรอดใต้ท้องควายแล้วใช้รถแบกโฮช่วยดึงขึ้นให้ควายได้พยุงตัว แล้วค่อยๆ ลุกเดินขึ้นมาจากบ่อน้ำได้สำเร็จ โดยใช้เวลาในการช่วยเหลือในครั้งนี้ประมาณ 3 ชั่วโมง สร้างความดีใจให้กับเจ้าของควายและกู้ภัยที่ช่วยเหลือลูกควายออกมาได้สำเร็จ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

อาลัย นักร้องสาววงดัง ขับเก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้า ร่างถูกอัดก็อปปี้เจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิต
2

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
3

หมอช้าง เตือน 3 ราศี ดวงต้องระวัง หลายอย่างที่ทำมาดีอาจพัง คำพูดไม่คิด วาจาพาล้ม
4

มิกซ์ ร่ำไห้คนเจอเพื่อนไปนอนแก้ผ้าข้างถนน ฟ้ารดา เผยปัญหารุมเร้าตอบเงินไปไหนหมด
5

โจรแสบ ย่องงัดบ้านหรูลาดพร้าว71 กวาดทอง 15 บาท นาฬิกาหรู เงิดสด สูญกว่า 2 ล้าน
6

สถิติหวย งวดออกวันอาทิตย์ งวดนี้ 1 พฤศจิกายน 2569 แนวทางลุ้นรวย 1/11/69
7

ไฟไหม้ โบสถ์วัดดังเมืองสุพรรณ ชาวบ้านฮือฮา ปาฏิหาริย์รูปถ่าย 2 พระเกจิ ไม่ไหม้ไฟ 
8

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ป.ป.ช. คุมเข้ม เจ้าหน้าที่ ใช้โซเชียลมีเดีย ห้ามเล่นในเวลางาน
9

หญิงสุดช้ำ กระเป๋าเงินหายในโรงพยาบาล ขณะถูกส่งตัวไปเอ็กซเรย์ ขอดูวงจรปิด กล้องเสียหมด
10

เผยเบื้องลึก แบดมินตัน ล้มดีล วิกเตอร์ -ประชุมด่วนเลือกสปอนเซอร์ใหม่-นักกีฬาส่อลาออกอีก