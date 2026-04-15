หนุ่มร่ำไห้ฝันสลาย เที่ยวสงกรานต์ นิมมานฯ ถูกคนเมาต่อยเบ้าตาแตก ดับฝันเป็นสจ๊วต ทั้งที่พยายามทำอย่างหนัก สุดท้ายก็ถูกพรากโอกาสไป ล่าสุด ตร.จับตัวได้แล้ว
วันที่ 15 เม.ย.69 สมาชิกเฟซบุ๊ก “Nhun Pawit” โพสต์ข้อความ หลังไปเที่ยวสงกรานต์ที่ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แล้วถูกคนเมาต่อยจนเบ้าตาแตก จนพลาดสัมภาษณ์อาทิตย์แล้วอย่างแน่นอน ดับฝันจะไปสอบเป็นสจ๊วต เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยระบุข้อความว่า
คนเรามันทำกันได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอ ทั้งที่ไม่รู้จักกัน อยากรู้ว่าโตมายังไงพ่อแม่ได้สั่งสอนไหม เมาจนขาดสติมันก็จะเป็นแบบนี้ ไปทำอะไรให้ บอกกันดีๆ ไม่ได้จริงๆ หรอ การที่คนเราสามารถทำร้ายคนอื่นได้ง่ายดายแบบนี้มันไม่ปกติแล้ว อายุก็ไม่ใช่น้อยๆ กัน ด้วยหน้านี้ ร่างกาย เป็นสิ่งที่หนุนจะใช้ในการทำตามความฝัน
หนุนเป็นคนนึงที่อยากเป็น แอร์ สจ๊วตมากๆ แล้วเราจะพยายามอย่างหนักมากตลอด เราต้องไปสัมภาษณ์งาน วันที่ 22 นี้ มันหายไม่ทันแน่นอน มันแปลว่าเราไปทำตามความฝันไม่ได้แล้วใช่ไหม คุณไม่ได้พรากร่างกายที่สมบูรณ์ครบสามสิบสองเราไป แต่คุณยังพรากโอกาสในหน้าที่การงานของเราไปด้วย
พ่อกับแม่พี่สาวเจ็บปวดใจมากกับเรื่องนี้ เราเองก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเมาหรือไม่ก็ตามเมามันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทำร้ายกายคนอื่นแบบนี้ อะไรที่ทำให้คุณเป็นคนใจร้ายได้ขนาดนี้ คุณทำแล้วคุณหนี หนีทำไมยืดอกออกมารับผิดชอบสิ่งที่คุณได้พรากไปจากเราด้วย ในเมื่อคุณตัดสินใจที่จะทำแล้ว เราก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเท่าที่คนๆ หนึ่งจะทำได้
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ สามารถจับกุมตัวชายคนที่ก่อเหตุได้แล้ว ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะเชิญตัวคนเจ็บมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไป
ขณะที่ พ.ต.อ.สิโณทัย ลิลิตธรรม ผกก.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ เปิดเผยว่า กรณีเหตุทำร้ายร่างกายตามที่ปรากฎบนสื่อโซเชียล เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ช่วงเวลาประมาณ 00.30 น. สถานที่เกิดเหตุ บริเวณทางเดินระหว่างร้านพอใจกับร้านโคโค่ ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ช่วงเวลาเกิดเหตุ ได้มี นายปวิช (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ผู้เสียหาย พยายามปีนข้ามรั้วเข้ามามายังร้าน Coco จากนั้น นายภูธเนศ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นพนักงานของร้าน Coco เข้ามาห้ามไม่ให้ปีนเข้ามา ก่อนจะมีปากเสียงกับผู้เสียหาย จากนั้นผู้ก่อเหตุได้ชกต่อยผู้เสียหาย ที่บริเวณใบหน้า 2-3 ครั้ง แล้วหลบหนีไป
ต่อมาวันนี้ (15 เม.ย.) ตำรวจได้พิสูจน์ทราบตัวและเชิญตัวคู่กรณีทั้ง 2 มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหา ส่งพนักงานสวนเพื่อดำเนินการต่อไป