บีเอ็มฯ แหกโค้ง ฟาดราวกั้นขอบทาง รถพังยับ ประตูฉีก ล้อขาด เจ็บรวม 6 คน 4 สาวสุดช็อกกระเด็นออกนอกรถสาหัส หามส่งโรงพยาบาลด่วน
เมื่อเวลา 22.39 น. วันที่ 15 เม.ย.69 ร.ต.อ.วิโรจน์ บุญแข รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ บนถนนสายไชยบุรี–อภัยบริรักษ์ บริเวณโค้งบ้านแร่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งบีเอ็มดับเบิลยู สีขาว ทะเบียน 2ขท 8182 กรุงเทพมหานคร เสียหลักแหกโค้งพุ่งชนราวกั้นข้างทาง สภาพรถพังเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะด้านหลังพบว่าประตูฉีกขาด และล้อหลังซ้ายหลุดกระเด็นออกจากตัวรถ ส่งผลให้ผู้โดยสารที่นั่งมาด้านหลังกระเด็นออกจากรถตกอยู่บนผิวถนน 4 ราย
เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือและลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลพัทลุง โดยพบว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นหญิง 3 ราย ทราบชื่อคือ น.ส.กุลณัฐ อายุ 29 ปี, น.ส.ณัฏฐณิชา อายุ 29 ปี และ น.ส.กุลธิดา อายุ 29 ปี ส่วน น.ส.ปัณชญาณัฏฐ์ อายุ 30 ปี ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน
ขณะที่คนขับคือ นายชนภัทร อายุ 44 ปี และ นายจำลอง ชำนาญ อายุ 63 ปี ซึ่งนั่งโดยสารด้านหน้า ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และยืนให้การกับเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนเบื้องต้น คนขับให้การว่า ได้พาผู้โดยสารทั้งหมดเดินทางมาจากพื้นที่ ต.ลำปำ เพื่อมุ่งหน้าไปยังร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง ประกอบกับก่อนหน้าเกิดฝนตก ทำให้พื้นถนนลื่น รถจึงเสียหลักแหกโค้งและพุ่งชนราวกั้นข้างทางอย่างรุนแรง จนเกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บดังกล่าว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะได้ทำการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป