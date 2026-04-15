กรุงเก่าสุดเหวี่ยง ส่งท้ายสงกรานต์ นักท่องเที่ยวทะลักเกือบ 1.5 หมื่นคน เล่นกันแน่นทุกจุด บรรยากาศคึกคัก
วันที่ 15 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเล่นสงกรานต์ วันสุดท้าย ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ช่วงค่ำ พบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาร่วมเล่นน้ำและท่องเที่ยวภายในเกาะเมืองอย่างต่อเนื่อง จนพื้นที่หลักเต็มเกือบทุกจุด ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก และเสียงดนตรี
ตั้งแต่ช่วงถนนโรจนะ บริเวณสี่แยกวัดพระญาติ มุ่งหน้าเข้าสู่เกาะเมือง จนบริเวณวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม พบประชาชนจำนวนมากนำรถกระบะบรรทุกน้ำออกมาร่วมเล่นสาดน้ำอย่างสนุกสนาน หลายจุดเปิดเพลงสร้างสีสัน มีทั้งกลุ่มวัยรุ่นและครอบครัวออกมาเล่นน้ำริมถนนต่อเนื่อง ส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าและมีรถสะสมเป็นระยะตลอดแนวเส้นทาง
ส่วนที่บริเวณถนนอู่ทอง ตั้งแต่ใต้สะพานปรีดีธำรง ซึ่งจัดเป็นโซนเล่นน้ำโดยปิดการจราจรไม่ให้รถยนต์ผ่าน เปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวเดินเล่นน้ำโดยเฉพาะ พบว่ามีประชาชน นักท่องเที่ยว เดินเท้าเล่นสาดน้ำสงกรานต์กัน หลายจุดมีการตั้งเวทีเล็กๆ เปิดเพลง -เล่นดนตรี และเปิดเครื่องเสียงจากรถยนต์
ส่วนที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาถนนนเรศวร เป็นอีกจุดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในคืนสุดท้าย โดยทางเทศบาลจัดการแสดงดนตรีและปาร์ตี้โฟมอย่างยิ่งใหญ่ พบว่ามีประชาชนเข้าร่วมจนแน่นพื้นที่มากกว่าสองคืนที่ผ่านมาอย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นคืนส่งท้ายเทศกาล ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและความสนุกสนานถึงขีดสุด
ทั้งนี้ ภาพรวมของคืนที่ 3 ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของการจัดงานมหาสงกรานต์กรุงเก่า พบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานรวมเกือบ 15,000 คน สะท้อนถึงความสำเร็จของการจัดงานในปีนี้ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างสีสันให้กับเมืองท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ได้อย่างคึกคักปิดท้ายเทศกาลอย่างยิ่งใหญ่