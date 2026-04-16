ชายวัย 62 ปี เมาแล้วขับ ไม่ยอมเป่า ขณะเข้าด่าน ให้โอกาส 3 ครั้งยังแถ ตร.ต้องขอกำลังเสริม ล็อกตัวส่งโรงพัก สุดท้ายพบปริมาณแอกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 15 เม.ย.2569 ร.ต.อ.ประจักษ์ ชุ่มเย็น รอง สวป.สภ.เมืองอ่างทอง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอ่างทอง รับแจ้งขอกำลังเสริมหลังจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ บริเวณจุดตรวจ จุดสกัดบริเวณถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ หมู่ที่ 1 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
หลังมีชายวัย 62 ปี ขับ รถกระบะ นิสสัน ลักษณะมีพิรุธ ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ และมีลีลาแถไปเรื่อย จนเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณดังกล่าวต้องขอกำลังเสริม
โดย ชายวัย 62 ปี มีท่าทีคล้ายคนเมาสุรา ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้โอกาสเป่าถึง 3 ครั้ง แต่ยังทำเหมือนเดิม สุดท้ายต้องล็อกตัวแล้วนำไป สภ.เมืองอ่างทอง และยอมเป่าแต่โดยดี
พบว่าปริมาณแอกอฮอล์ 135 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด จึงแจ้งขอกล่าวหาชายวัย 62 ปี ขับรถยนต์ขณะมึนเมาสุรา นำตัวส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไป