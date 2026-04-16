แค้นฝังหุ่น รวบมือปืนวัย 17 รัว 4 นัดยิงเจาะคอหนุ่มคู่อริ สนั่นงานสงกรานต์ ปมล้างแค้นแทนเพื่อน ที่โดนไล่ยิงจนเสียชีวิตเมื่อสงกรานต์ปีที่แล้ว
เมื่อวันที่ 16 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุยิงกันกลางเทศกาลสงกรานต์วันสุดท้าย คืนวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา อ.เมืองศรีสะเกษ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย คือ นายเอ้ อายุ 29 ปี ชาว อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โดยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างจิตศรีสะเกษธรรมสถาน รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะโตโยต้า วีโก้ สีดำ จอดอยู่ในสภาพกระจกหน้าฝั่งคนขับมีรอยกระสุนปืน และพบกองเลือดจำนวนมากใกล้ตัวรถ
ล่าสุดตำรวจ สภ.เมืองศรีสะเกษ จับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว 1 ราย คือ นายปาร์ตี้ อายุ 17 ปี ชาว อ.น้ำเกลี้ยง โดยจับกุมได้ภายในรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ พร้อมยึดอาวุธปืนลูกโม่ ขนาด .38 และกระสุนปืนอีก 2 นัด
สอบสวนเบื้องต้นรับสารภาพว่า ตนและเพื่อนอีก 1 คน เป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงนายเอ้ 4 นัด เนื่องจากทั้งสองกลุ่มเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน สาเหตุเกิดจากผู้บาดเจ็บเคยยิงเพื่อนของผู้ก่อเหตุเสียชีวิต เมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมา กระทั่งมาเจอกันโดยบังเอิญในวันเกิดเหตุ จึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงก่อนหลบหนี แต่สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมได้
พ.ต.อ.นรินทร์ บุพตา ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จากการสืบสวนเชื่อว่ายังมีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่า 1 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยได้แจ้งข้อหา ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งฝากขังต่อศาลเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า อาการของนายเอ้ ถูกกระสุนปืนยิงเข้าบริเวณเส้นเลือดใหญ่ที่ลำคอฝั่งขวา ล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้ว แต่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด