จับได้แล้ว 4 คน คดีลอบยิง สส.กมลศักดิ์ ยังเหลือ วิโรจน์ หลบหนีอยู่ คาดอาจไปซุกเขมร จ่อหมายแดงล่าตัว เร่งสาวถึงผู้จ้างวาน รอง ผบ.ตร.ขู่ ใครช่วยเหลือ หลักฐานสาวไปถึงโดนแน่
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 16 เม.ย.69 ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า จ.ยะลา พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตามจับกุมผู้ต้องหาจากเหตุการณ์ลอบยิงรถ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่า
ล่าสุดชุดสืบสวนได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาไปแล้ว 4 ราย โดยกลุ่มแรกประกอบด้วย นายสมพร, นายอลาวี ซึ่งเป็นคนขับรถ และ นายสุนทร เจ้าของอู่รถ ต่อมาได้รับการประสานงานจากตำรวจภูธรภาค 9 นำกำลังเข้าจับกุม นายธนพัฒน์ หรือเคี้ยง ได้ที่ จ.กาญจนบุรี ซึ่งการปฏิบัติการเป็นไปด้วยความรัดกุม หลีกเลี่ยงการปะทะ เพื่อนำตัวมาสอบสวนขยายผล
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ยังเหลือผู้ต้องหาตามหมายจับที่อยู่ระหว่างหลบหนีอีก 1 ราย คือ นายวิโรจน์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานส่งหมายจับไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสกัดกั้นตามด่านตรวจและช่องทางธรรมชาติทั้งหมดแล้ว เนื่องจากมีแนวโน้มและข้อมูลความเชื่อมโยงว่าอาจจะพยายามหลบหนีไปยังประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ หากพบว่ามีการหลบหนีออกนอกประเทศจริง ตำรวจจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอออกหมายจับสากล หรือ หมายแดง ต่อไป
“ในส่วนของการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง กอ.รมน. ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และมาตรา 151 ฐานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการสืบสวนขยายผลไปถึง “ผู้จ้างวาน” นั้น ตำรวจได้ตั้งสมมติฐานไว้หลายประเด็น และกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบด้าน โดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และเส้นทางการเงิน เข้ามาประกอบกับคำให้การซัดทอดของผู้ต้องหา เพื่อให้สำนวนคดีมีความรัดกุมและสามารถเอาผิดผู้จ้างวานได้ถึงที่สุด” พล.ต.อ.สำราญ กล่าว
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวอีกว่า ขอเตือนไปยังบุคคลใดก็ตามที่ให้ความช่วยเหลือ หรือให้ที่พักพิงแก่ผู้ต้องหาในการหลบหนี หากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึง ตำรวจจะดำเนินการขอศาลอนุมัติหมายจับทันที โดยคดีนี้ตำรวจได้รายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีรับทราบอย่างต่อเนื่อง และยืนยันจะทำคดีนี้ให้กระจ่างโดยเร็วที่สุด